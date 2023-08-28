Як обрати кавун – у Дежпродспоживслужбі дали кілька порад

Від початку липня Держпродспоживслужба не допустила до продажу на Одещині 3 859 кг баштанних культур, з них динь – 1 400 кг, кавунів – 1 795 кг.

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На місцевих ринках та в торговельних мережах Одеського регіону розпочався продаж сезонних кавунів. Як розповіли у Дежпродспоживслужбі, цього року кавуни їдуть до нас з Казахстану, Азербайджану, Молдови, Туреччини та Греції.

Фахівці Головного управління проводять відповідні фітосанітарні процедури до вантажів з кавунами та слідкують за тим, щоб до реалізації не були допущені харчові продукти рослинного походження з підвищеним вмістом нітратів.

Від початку липня 2023 року завдяки контролю з боку Держпродспоживслужби до продажу в області не допустили 3 859 кг баштанних культур, з них динь – 1 400 кг, кавунів – 1 795 кг.

Фахівці дали кілька порад щодо кавунів:

Небезпечно купувати баштанні з пошкодженою шкіркою, вм’ятинами, підгнилі або розрізані. Бактерії швидко розмножуються на солодкій поверхні пошкодженого плоду, тому у разі вживання такого кавуна можливі шлунково-кишкові розлади.

Дозрівання кавунів і динь зазвичай «прискорюють» за допомогою нітратовмісних препаратів. Визначити «на око» нітрати неможливо, можна лише за допомогою лабораторних досліджень. Допустимий рівень вмісту нітратів у кавунах – 60 мг/кг.

Фахівці радять купувати кавуни в серпні, тоді є майже 100% гарантії, що вони будуть без шкідливих речовин, адже кавуни й так достигають за допомогою сонця. Але найбільш надійний метод визначити безпечний кавун чи диню – пристрій, який вимірює вміст нітратів – нітрометр.

Як обрати кавун?

Беріть плоди середнього розміру, від трьох до семи кілограмів. Стиглий кавун легший, ніж зелений, і не тоне у воді.

Пляма, якою кавун торкався землі, має бути жовтого, а не білого кольору.

Обирати кавун варто і на слух: коли плід достигає, у нього всередині з'являються порожнечі, і їх можна почути, постукавши – якщо звук дзвінкий, то кавун стиглий.

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