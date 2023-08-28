Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Не створити Генпрокурора №2: Денис Малюська розповів, що у найближчі місяці відбуватиметься із САП, НАБУ і відновленням декларування

«Пошук балансу між необхідністю надати управлінські важелі впливу керівнику САП, але при цьому і не створити генерального прокурора №2», - за словами Дениса Малюськи, найближчі чотири місяці відбудуться дискусії навколо статусу і повноважень САП та НАБУ.

Верховний Суд висловився, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді про скасування постанови прокурора щодо доручення здійснювати досудове розслідування іншому органу

Прокурор стверджував, що ухвала слідчого судді щодо скасування постанови заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу не передбачена нормами КПК України, а тому суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці її законності.

Державні службовці більше орієнтовані на відданість державі, а не суспільству – дослідження НАДС

Виявлена різниця у підходах до своєї діяльності у держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

  1. Суспільство

Як обрати кавун – у Дежпродспоживслужбі дали кілька порад

21:12, 28 серпня 2023
Від початку липня Держпродспоживслужба не допустила до продажу на Одещині 3 859 кг баштанних культур, з них динь – 1 400 кг, кавунів – 1 795 кг.
Як обрати кавун – у Дежпродспоживслужбі дали кілька порад
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На місцевих ринках та в торговельних мережах Одеського регіону розпочався продаж сезонних кавунів. Як розповіли у Дежпродспоживслужбі, цього року кавуни їдуть до нас з Казахстану, Азербайджану, Молдови, Туреччини та Греції.

Фахівці Головного управління проводять відповідні фітосанітарні процедури до вантажів з кавунами та слідкують за тим, щоб до реалізації не були допущені харчові продукти рослинного походження з підвищеним вмістом нітратів.

Від початку липня 2023 року завдяки контролю з боку Держпродспоживслужби до продажу в області не допустили 3 859 кг баштанних культур, з них динь – 1 400 кг, кавунів – 1 795 кг.

Фахівці дали кілька порад щодо кавунів:

  • Небезпечно купувати баштанні з пошкодженою шкіркою, вм’ятинами, підгнилі або розрізані. Бактерії швидко розмножуються на солодкій поверхні пошкодженого плоду, тому у разі вживання такого кавуна можливі шлунково-кишкові розлади.
  • Дозрівання кавунів і динь зазвичай «прискорюють» за допомогою нітратовмісних препаратів. Визначити «на око» нітрати неможливо, можна лише за допомогою лабораторних досліджень. Допустимий рівень вмісту нітратів у кавунах – 60 мг/кг.

Фахівці радять купувати кавуни в серпні, тоді є майже 100% гарантії, що вони будуть без шкідливих речовин, адже кавуни й так достигають за допомогою сонця. Але найбільш надійний метод визначити безпечний кавун чи диню – пристрій, який вимірює вміст нітратів – нітрометр.

Як обрати кавун?

  • Беріть плоди середнього розміру, від трьох до семи кілограмів. Стиглий кавун легший, ніж зелений, і не тоне у воді.
  • Пляма, якою кавун торкався землі, має бути жовтого, а не білого кольору.
  • Обирати кавун варто і на слух: коли плід достигає, у нього всередині з'являються порожнечі, і їх можна почути, постукавши – якщо звук дзвінкий, то кавун стиглий.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області