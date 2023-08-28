«Злили» характеристики неанонсованого iPad Pro від Apple: подробиці

Це буде наймасштабніша з 2018 року лінійка планшетів від Apple.

Джерело фото: Bloomberg

У наступному, 2024 році, компанія Apple має намір представити оновлену версію своїх популярних планшетів iPad, а саме нову модель iPad Pro. Відповідні деталі щодо специфікацій цього планшета були розкриті в публікації Bloomberg, пише ІТsider.

Ця реформа лінійки планшетів від Apple вважається найбільш масштабною з 2018 року. Нові оновлення не обмежаться лише покращенням камер і сенсорів, але також включатимуть перехід на наступне покоління процесорів – М3. Однак основним нововведенням буде застосування OLED-дисплеїв, які вже застосовуються у смартфонах iPhone.

Зміни також стосуватимуться клавіатури. Відповідаючи побажанням користувачів, в моделі Magic трекпад буде збільшено. Планується, що нова лінійка iPad Pro вийде у двох розмірах - 11 дюймів та 13 дюймів. Очікується, що оновлена лінійка планшетів буде представлена влітку 2024 року.

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