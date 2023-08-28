«Слили» характеристики неанонсированного iPad Pro от Apple: подробности

Это будет самая масштабная с 2018 года линейка планшетов от Apple.

Источник фото: Bloomberg

В следующем, 2024 году, компания Apple намерена представить обновленную версию своих популярных планшетов iPad, а именно новую модель iPad Pro. Соответствующие детали относительно спецификаций этого планшета были раскрыты в публикации Bloomberg, пишет ІТsider.

Эта реформа линейки планшетов от Apple считается наиболее масштабной с 2018 года. Новые обновления не ограничатся только улучшением камер и сенсоров, но также будут включать переход на следующее поколение процессоров – М3. Однако основным нововведением будет применение OLED-дисплеев, которые уже применяются в смартфонах iPhone.

Изменения также будут касаться клавиатуры. Отвечая пожеланиям пользователей, в модели Magic трекпад будет увеличен. Планируется, что новая линейка iPad Pro выйдет в двух размерах – 11 дюймов и 13 дюймов. Ожидается, что обновленная линейка планшетов будет представлена летом 2024 года.

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