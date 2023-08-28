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  1. Общество

Как выбрать арбуз – в Дежпродпотребслужбе дали несколько советов

21:12, 28 августа 2023
С начала июля Госпродпотребслужба не допустила к продаже на Одесщине 3 859 кг бахчевых культур, из них дынь – 1 400 кг, арбузов – 1 795 кг.
Как выбрать арбуз – в Дежпродпотребслужбе дали несколько советов
Изображение: freepik.com
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На местных рынках и в торговых сетях Одесского региона началась продажа сезонных арбузов. Как рассказали в Дежпродпотребслужбе, в этом году арбузы едут к нам из Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Турции и Греции.

Специалисты Главного управления проводят соответствующие фитосанитарные процедуры для грузов с арбузами и следят за тем, чтобы к реализации не были допущены пищевые продукты растительного происхождения с повышенным содержания нитратов.

С начала июля 2023 года благодаря контролю со стороны Госпродпотребслужбы к продаже в области не допустили 3 859 кг бахчевых культур, из них дынь - 1 400 кг, арбузов - 1 795 кг.

Специалисты дали несколько советов относительно арбузов:

  • Опасно покупать бахчевые с поврежденной кожурой, вмятинами, подгнившие или разрезанные. Бактерии быстро размножаются на сладкой поверхности поврежденного плода, поэтому в случае употребления такого арбуза возможны желудочно-кишечные расстройства.
  • Созревание арбузов и дынь обычно «ускоряют» с помощью нитратосодержащих препаратов. Определить «на глаз» нитраты невозможно, можно только с помощью лабораторных исследований. Допустимый уровень содержания нитратов в арбузах – 60 мг/кг.

Специалисты советуют покупать арбузы в августе, тогда есть почти 100% гарантии, что они будут без вредных веществ, ведь арбузы и так созревают с помощью солнца. Но наиболее надежный метод определить безопасный арбуз или дыню – устройство, измеряющее содержание нитратов – нитрометр.

Как выбрать арбуз?

  • Берите плоды среднего размера от трех до семи килограммов. Спелый арбуз легче, чем зеленый, и не тонет в воде.
  • Пятно, которым арбуз прикасался к земле, должно быть желтого, а не белого цвета.
  • Выбирать арбуз следует и на слух: когда плод созревает, у него внутри появляются пустоты, и их можно услышать, постучав – если звук звонкий, то арбуз спелый.

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