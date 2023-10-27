28 жовтня завершиться жовтневий коридор затемнень, що розпочався 14 жовтня.

Фото: pixabay

У суботу, 28 жовтня, відбудеться друге цього року затемнення Місяця, яке буде останнім у 2023 році. Цього дня супутник Землі увійде у тінь планети, створивши часткове затемнення, передає Space.

Таким чином завершиться жовтневий коридор затемнень, що розпочався 14 жовтня. Перший коридор затемнень цього року відбувся навесні: він стартував 20 квітня гібридним сонячним затемненням і завершився 5 травня напівтіньовим місячним затемненням.

Нагадаємо, місячне затемнення є явищем, коли Місяць входить у конус тіні від Землі. Воно може бути повним або частковим: залежить від того, наскільки точно вишиковуються Місяць, Земля та Сонце. Ще одна особливість: місячне затемнення завжди трапляється в повний місяць, коли супутник Землі знаходиться на протилежному боці від нашої планети та Сонця.

У небі над Україною явище можна буде побачити ближче до півночі – о 23.14 за київським часом.

Спостерігати за останнім місячним затемненням цього сезону також можна буде онлайн.

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