28 октября завершится октябрьский коридор затмений, начавшийся 14 октября.

Фото: pixabay

В субботу, 28 октября, случится второе в текущем году затмение Луны, которое будет последним в этом году. В этот день спутник Земли войдет в тень планеты, создав частичное затмение, передает Space.

Таким образом завершится октябрьский коридор затмений, начавшийся 14 октября. Первый коридор затмений в этом году произошел весной: он стартовал 20 апреля гибридным солнечным затмением и завершился 5 мая полутеневым лунным затмением.

Напомним, лунное затмение представляет собой явление, когда Луна входит в конус тени от Земли. Оно может быть полным или частичным: зависит от того, насколько точно выстраиваются Луна, Земля и Солнце. Еще одна особенность: лунное затмение всегда случается в полнолуние, когда спутник Земли находится на противоположной стороне от нашей планеты и Солнца.

В небе над Украиной явление можно будет увидеть ближе к полуночи – в 23:14 по киевскому времени.

Наблюдать за последним лунным затмением в этом сезоне также можно будет онлайн.

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