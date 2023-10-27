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В Украине можно будет наблюдать последнее лунное затмение в 2023 году: как и когда

21:19, 27 октября 2023
28 октября завершится октябрьский коридор затмений, начавшийся 14 октября.
В Украине можно будет наблюдать последнее лунное затмение в 2023 году: как и когда
Фото: pixabay
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В субботу, 28 октября, случится второе в текущем году затмение Луны, которое будет последним в этом году. В этот день спутник Земли войдет в тень планеты, создав частичное затмение, передает Space.

Таким образом завершится октябрьский коридор затмений, начавшийся 14 октября. Первый коридор затмений в этом году произошел весной: он стартовал 20 апреля гибридным солнечным затмением и завершился 5 мая полутеневым лунным затмением.

Напомним, лунное затмение представляет собой явление, когда Луна входит в конус тени от Земли. Оно может быть полным или частичным: зависит от того, насколько точно выстраиваются Луна, Земля и Солнце. Еще одна особенность: лунное затмение всегда случается в полнолуние, когда спутник Земли находится на противоположной стороне от нашей планеты и Солнца.

В небе над Украиной явление можно будет увидеть ближе к полуночи – в 23:14 по киевскому времени.  

Наблюдать за последним лунным затмением в этом сезоне также можно будет онлайн.

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