Гроші за лайки і перегляд відео в Тікток: шахраї видумали нову схему обману, в чому суть афери

Шахраї в мережі вдаються до більш заманливих афер. Так, останнім часом українці стають жертвами нової схеми виманювання грошей. Зловмисники пропонують нібито заробіток в інтернеті за перегляд відео та лайки. Про це повідомляє Кіберполіція.
Так, аферисти пропонують передивлятися короткі відео, наприклад у TikTok, ставити лайки або ж писати відгуки в Google-картах за гроші. Оголошення та повідомлення шахраї розповсюджують у месенджерах.
Зловмисники можуть виплачувати від 100 до 500 гривень, щоб увійти в довіру до потенційної жертви. У такий спосіб вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту. Це одна з поширених шахрайських схем.
У подальшому аферисти пропонують приєднатися до так званої «робочої групи» з можливістю значно більшого заробітку. Шахраї пропонують придбати товари за відносно невеликі суми і обіцяють повернути гроші.
Наступний крок - адміністратори пропонують придбати неіснуючий товар за значно вищими цінами. При цьому надають фішингові посилання на шахрайські онлайн-магазини, де треба ввести конфіденційну платіжну інформацію. Отримавши дані карток, аферисти крадуть з них заощадження.
Як не потрапити на гачок шахраїв:
- надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;
- не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма;
- не переводьте гроші на невідомі рахунки;
- не повідомляйте конфіденційної інформації стороннім (дані картки, логін і паролі до онлайн банкінгу тощо);
- ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах;
- не переходьте за сумнівними посиланнями.
Якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, зверніться до банку та заблокуйте картку. У разі виявлення фактів шахрайства українців просять негайно повідомляти про це в кіберполіцію.
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