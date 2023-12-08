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Гроші за лайки і перегляд відео в Тікток: шахраї видумали нову схему обману, в чому суть афери

23:01, 8 грудня 2023
Зловмисники можуть виплачувати від 100 до 500 гривень, щоб увійти в довіру до потенційної жертви.
Гроші за лайки і перегляд відео в Тікток: шахраї видумали нову схему обману, в чому суть афери
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Шахраї в мережі вдаються до більш заманливих афер. Так, останнім часом українці стають жертвами нової схеми виманювання грошей. Зловмисники пропонують нібито заробіток в інтернеті за перегляд відео та лайки. Про це повідомляє Кіберполіція.

Так, аферисти пропонують передивлятися короткі відео, наприклад у TikTok, ставити лайки або ж писати відгуки в Google-картах за гроші. Оголошення та повідомлення шахраї розповсюджують у месенджерах.

Зловмисники можуть виплачувати від 100 до 500 гривень, щоб увійти в довіру до потенційної жертви. У такий спосіб вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту. Це одна з поширених шахрайських схем.

У подальшому аферисти пропонують приєднатися до так званої «робочої групи» з можливістю значно більшого заробітку. Шахраї пропонують придбати товари за відносно невеликі суми і обіцяють повернути гроші.

Наступний крок - адміністратори пропонують придбати неіснуючий товар за значно вищими цінами. При цьому надають фішингові посилання на шахрайські онлайн-магазини, де треба ввести конфіденційну платіжну інформацію. Отримавши дані карток, аферисти крадуть з них заощадження.

Як не потрапити на гачок шахраїв:

  • надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;
  • не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма;
  • не переводьте гроші на невідомі рахунки;
  • не повідомляйте конфіденційної інформації стороннім (дані картки, логін і паролі до онлайн банкінгу тощо);
  • ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах;
  • не переходьте за сумнівними посиланнями.

Якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, зверніться до банку та заблокуйте картку. У разі виявлення фактів шахрайства українців просять негайно повідомляти про це в кіберполіцію.

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