Деньги за лайки и просмотр видео в Тик Ток: мошенники придумали новую схему обмана, в чем суть аферы

Злоумышленники могут выплачивать от 100 до 500 гривен, чтобы войти в доверие потенциальной жертве.

Мошенники в сети прибегают к более заманчивым аферам. Так, в последнее время украинцы становятся жертвами новой схемы выманивания денег. Злоумышленники предлагают якобы заработок в интернете за просмотр видео и лайки. Об этом сообщает Киберполиция.

Так, аферисты предлагают просматривать короткие видео, например в TikTok, ставить лайки или же писать отзывы в Google-картах за деньги. Объявление и сообщения мошенники распространяют в мессенджерах.

Злоумышленники могут выплачивать от 100 до 500 гривен, чтобы войти в доверие потенциальной жертве. Таким образом, они собирают персональные данные, в частности информацию о банковской карте. Это одна из самых распространенных мошеннических схем.

В дальнейшем аферисты предлагают присоединиться к так называемой рабочей группе с возможностью значительно большего заработка. Мошенники предлагают приобрести товары за относительно небольшие суммы и обещают вернуть деньги.

Следующий шаг – администраторы предлагают приобрести несуществующий товар по значительно более высоким ценам. При этом предоставляют фишинговые ссылки на мошеннические онлайн-магазины, где нужно ввести конфиденциальную платежную информацию. Получив данные карт, аферисты воруют с них сбережения.

Как не попасть на крючок мошенников:

отдавайте предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;

не доверяйте предложениям незнакомцев получить деньги бесплатно;

не переводите деньги на неизвестные счета;

не сообщайте конфиденциальной информации посторонним (данные карты, логин и пароли в онлайн банкинг и т.п.);

никогда не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах;

не переходите по сомнительным ссылкам.

Если же информация о банковской карте разглашена, обратитесь в банк и заблокируйте карту. В случае выявления фактов мошенничества, украинцев просят немедленно сообщать об этом в киберполицию.

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