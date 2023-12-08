Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты повысят «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн

Для тех членов Высшего совета правосудия, которые уже получают вознаграждение в 354 тысячи грн, ничего не изменится, но для других народные избранники готовят хорошие новости.

Хозяйственные суды в 2024 году получат новых судей: кто победил в конкурсе на должности судей

Многие кандидаты решили отказаться от должностей судей, а все вакантные должности судей Хозяйственного суда Запорожской области заполнить не удалось.

Хозяйственный суд Одесской области возобновляет работу после хакерской атаки – стало известно, когда возобновят рассмотрение дел в судебных заседаниях

Рассмотрение дел в судебных заседаниях будет начато с 15 декабря после окончания работ в залах судебных заседаний.

Специализированную антикоррупционную прокуратуру отделяют от Офиса Генпрокурора, — Верховная Рада приняла закон

Парламент принял в целом закон, согласно которому САП как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора ликвидируется Генпрокурором по представлению руководителя САП в 3-дневный срок со дня получения такого представления Генпрокурором.

Верховная Рада отменила правки Лозового, – будут новые правила исчисления сроков досудебного расследования

Верховная Рада приняла закон об отмене правок Лозового: изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до 1 января 2024 года.

  1. Общество
  2. / В Украине

Деньги за лайки и просмотр видео в Тик Ток: мошенники придумали новую схему обмана, в чем суть аферы

23:01, 8 декабря 2023
Злоумышленники могут выплачивать от 100 до 500 гривен, чтобы войти в доверие потенциальной жертве.
Деньги за лайки и просмотр видео в Тик Ток: мошенники придумали новую схему обмана, в чем суть аферы
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Мошенники в сети прибегают к более заманчивым аферам. Так, в последнее время украинцы становятся жертвами новой схемы выманивания денег. Злоумышленники предлагают якобы заработок в интернете за просмотр видео и лайки. Об этом сообщает Киберполиция.

Так, аферисты предлагают просматривать короткие видео, например в TikTok, ставить лайки или же писать отзывы в Google-картах за деньги. Объявление и сообщения мошенники распространяют в мессенджерах.

Злоумышленники могут выплачивать от 100 до 500 гривен, чтобы войти в доверие потенциальной жертве. Таким образом, они собирают персональные данные, в частности информацию о банковской карте. Это одна из самых распространенных мошеннических схем.

В дальнейшем аферисты предлагают присоединиться к так называемой рабочей группе с возможностью значительно большего заработка. Мошенники предлагают приобрести товары за относительно небольшие суммы и обещают вернуть деньги.

Следующий шаг – администраторы предлагают приобрести несуществующий товар по значительно более высоким ценам. При этом предоставляют фишинговые ссылки на мошеннические онлайн-магазины, где нужно ввести конфиденциальную платежную информацию. Получив данные карт, аферисты воруют с них сбережения.

Как не попасть на крючок мошенников:

  • отдавайте предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;
  • не доверяйте предложениям незнакомцев получить деньги бесплатно;
  • не переводите деньги на неизвестные счета;
  • не сообщайте конфиденциальной информации посторонним (данные карты, логин и пароли в онлайн банкинг и т.п.);
  • никогда не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах;
  • не переходите по сомнительным ссылкам.

Если же информация о банковской карте разглашена, обратитесь в банк и заблокируйте карту. В случае выявления фактов мошенничества, украинцев просят немедленно сообщать об этом в киберполицию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео