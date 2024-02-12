12 лютого: що відзначають сьогодні в Україні і світі

Сьогодні відзначають День Дарвіна, а дату обрали на честь дня народження видатного вченого.

Джерело фото: nas.gov.ua

У понеділок, 12 лютого, в Україні та світі відзначають День Дарвіна.

Це міжнародне свято, яке присвячене внеску Дарвіна в науку, а також популяризації науки. Місія Міжнародного дня Дарвіна полягає в тому, щоб надихнути людей по всьому світу, щоб вони використовували принципи інтелектуальної хоробрості, наукової цікавості, мислення та прагнення правди, як це втілював Чарльз Дарвін. До цього дня можуть бути приурочені громадські церемонії з офіційними промовами, освітні симпозіуми, урочисті обіди та вечірки, виставки, обговорення книг, прийоми та інші заходи.

Також сьогодні відзначають:

День сексуального і репродуктивного здоров'я.

Міжнародний день дітей-солдатів (День червоної руки).

Міжнародний день шлюбних агентств.

Міжнародний день боротьби з епілепсією.

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