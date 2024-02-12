12 февраля: что отмечают сегодня день в Украине и мире

В понедельник, 12 февраля, в Украине и мире отмечают День Дарвина.
Это международный праздник, который посвящен вкладу Дарвина в науку, а также популяризации науки. Миссия Международного дня Дарвина состоит в том, чтобы вдохновить людей по всему миру, чтобы они использовали принципы интеллектуальной храбрости, научного любопытства, мышления и стремления к правде, как это воплощал Чарлз Дарвин. К этому дню могут быть посвящены общественные церемонии с официальными речами, образовательные симпозиумы, торжественные обеды и вечеринки, выставки, обсуждения книг, приемы и другие мероприятия.
Также сегодня отмечают:
- День сексуального и репродуктивного здоровья.
- Международный день детей-солдат (День красной руки).
- Международный день брачных агентств.
- Международный день борьбы с эпилепсией.
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