12 февраля: что отмечают сегодня день в Украине и мире

Сегодня отмечают День Дарвина, а дату выбрали в честь в честь дня рождения выдающегося ученого.

Источник фото: nas.gov.ua

В понедельник, 12 февраля, в Украине и мире отмечают День Дарвина.

Это международный праздник, который посвящен вкладу Дарвина в науку, а также популяризации науки. Миссия Международного дня Дарвина состоит в том, чтобы вдохновить людей по всему миру, чтобы они использовали принципы интеллектуальной храбрости, научного любопытства, мышления и стремления к правде, как это воплощал Чарлз Дарвин. К этому дню могут быть посвящены общественные церемонии с официальными речами, образовательные симпозиумы, торжественные обеды и вечеринки, выставки, обсуждения книг, приемы и другие мероприятия.

Также сегодня отмечают:

День сексуального и репродуктивного здоровья.

Международный день детей-солдат (День красной руки).

Международный день брачных агентств.

Международный день борьбы с эпилепсией.

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