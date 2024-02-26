Індексація пенсія: в Кабміні розповіли, на скільки збільшаться виплати з березня

Індексація торкнеться абсолютно всіх пенсіонерів, у тому числі тих, які працюють.

В Україні найближчим часом буде проведено індексацію пенсій. Вже з березня всім пенсіонерам збільшать виплати в середньому на 322 гривні. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

За її словами, індексація торкнеться абсолютно всіх пенсіонерів, у тому числі тих, які працюють.

Так, з 1 березня буде загальна індексація на 8%, яку проводять відповідно до закону.

«У середньому пенсія зросте приблизно на 322 гривні. І середня пенсія у нас збільшиться і становитиме 5 717 гривень», - зазначила Жолнович.

Міністерка уточнила, що найменші пенсії, які отримують громадяни з невеликим трудовим чи страховим стажем, зростуть на 364 гривні в середньому.

Вона нагадала, що цього і минулого року уряд сформував індексацію таким чином, щоб на максимальний відсоток збільшити найменші пенсії.

«Така пенсія становитиме не менше 2 725 гривень, а найбільша пенсія зросте відразу майже на 3 тисячі гривень і це буде 23 610 гривень», - заявила Жолнович.

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