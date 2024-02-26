Индексация пенсия: в Кабмине рассказали, на сколько увеличатся выплаты с марта

Индексация коснется абсолютно всех пенсионеров, в том числе работающих.

В Украине в ближайшее время будет проведена индексация пенсий. Уже с марта всем пенсионерам увеличат выплаты в среднем на 322 гривны. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

По ее словам, индексация коснется абсолютно всех пенсионеров, в том числе работающих.

Так, с 1 марта будет общая индексация на 8%, проводимая в соответствии с законом.

«В среднем пенсия вырастет примерно на 322 гривны. И средняя пенсия у нас увеличится и составит 5717 гривен», - отметила Жолнович.

Министр уточнила, что самые маленькие пенсии, получаемые гражданами с небольшим трудовым или страховым стажем, возрастут на 364 гривны в среднем.

Она напомнила, что в этом и в прошлом году правительство сформировало индексацию таким образом, чтобы на максимальный процент увеличить наименьшие пенсии.

«Такая пенсия будет составлять не менее 2 725 гривен, а самая большая пенсия вырастет сразу почти на 3 тысячи гривен и это будет 23 610 гривен», - заявила Жолнович.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.