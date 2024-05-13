Призначення субсидії: чи враховуються доходи повнолітньої дитини, яка живе окремо від батьків

Під час розрахунку житлової субсидії мають враховуватися доходи усіх членів домогосподарства, але є нюанс.

Міністерство соціальної політики України пояснило, чи враховуються доходи повнолітньої дитини, яка живе окремо від батьків, при розрахунку субсидії. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що під час розрахунку житлової субсидії мають враховуватися доходи усіх членів домогосподарства.

«Проте, якщо повнолітня дитина не проживає за адресою реєстрації (наприклад, працює в іншому місті), субсидію може бути призначено без урахування її доходів», - повідомили у відомстві.

Для цього потрібно надати документ, що підтверджує непроживання людини за місцем реєстрації, наприклад, довідку з місця роботи або навчання.

Якщо ж надати довідку неможливо, таку інформацію треба зазначити у декларації.

Тоді житлову субсидію може бути призначено на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов. Такий акт на вашу вимогу складає посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради та передає до Пенсійний фонд України.

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