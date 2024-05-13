Практика судів
  1. Суспільство

Призначення субсидії: чи враховуються доходи повнолітньої дитини, яка живе окремо від батьків

20:33, 13 травня 2024
Під час розрахунку житлової субсидії мають враховуватися доходи усіх членів домогосподарства, але є нюанс.
Призначення субсидії: чи враховуються доходи повнолітньої дитини, яка живе окремо від батьків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики України пояснило, чи враховуються доходи повнолітньої дитини, яка живе окремо від батьків, при розрахунку субсидії. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що під час розрахунку житлової субсидії мають враховуватися доходи усіх членів домогосподарства.

«Проте, якщо повнолітня дитина не проживає за адресою реєстрації (наприклад, працює в іншому місті), субсидію може бути призначено без урахування її доходів», - повідомили у відомстві.

Для цього потрібно надати документ, що підтверджує непроживання людини за місцем реєстрації, наприклад, довідку з місця роботи або навчання.

Якщо ж надати  довідку неможливо, таку інформацію треба зазначити у декларації.

Тоді житлову субсидію може бути призначено на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов. Такий акт на вашу вимогу складає посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради та передає до Пенсійний фонд України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна повинна посилити контроль за перевірками доброчесності суддів, включно з Верховним Судом, та контролювати витрачання коштів на відновлення пошкоджених судів – про що заявили міністри юстиції G7

Міністри юстиції країн «Великої сімки» опублікували декларацію, в якій йдеться про посилення перевірок доброчесності в усіх українських судах, включно з Верховним Судом, та про посилення контролю за витрачанням грошей на відновлення судів.

Водій розбив п’ять автомобілів, коли намагався виїхати з воріт СТО, а потім звинуватив автосервіс у неякісному ремонті гальмівної системи: що вирішив суд

Суд вказав, що водій діяв нелогічно, коли на нібито несправному автомобілі намагався доїхати до лікарні.

КСУ визнав неконституційними приписи закону про судовий збір щодо сплати судового збору у виконавчому провадженні при поданні апеляційної і касаційної скарги

Зазначеними приписами Закону встановлено обов’язок стягувача у виконавчому провадженні сплачувати судовий збір за подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність виконавця за зверненням з апеляційною чи касаційною скаргою на ухвалу судді, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність виконавця

В Україні заброньовано більше 4000 IT-спеціалістів

Біля 4050 ІТ-спеціалістів мають актуальну бронь, станом на 10 травня.

Ухилення від мобілізації викликає значний суспільний резонанс, тому застосування звільнення від відбування покарання не сприятиме його меті – ВС погодився з думкою апеляційного суду

При визначенні покарання судам необхідно враховувати, що злочин стосовно ухилення від мобілізації викликає значений суспільний резонанс.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду