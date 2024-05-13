Назначение субсидии: учитываются ли доходы совершеннолетнего ребенка, живущего отдельно от родителей

При расчете жилищной субсидии должны учитываться доходы всех членов домохозяйства, но есть нюанс.

Министерство социальной политики Украины объяснило, учитываются ли доходы совершеннолетнего ребенка, живущего отдельно от родителей, при расчете субсидии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При расчете жилищной субсидии должны учитываться доходы всех членов домохозяйства.

«Однако, если совершеннолетний ребенок не проживает по адресу регистрации (например, работает в другом городе), субсидия может быть назначена без учета ее доходов», - сообщили в ведомстве.

Для этого нужно предоставить документ, подтверждающий непроживание человека по месту регистрации, например справку с места работы или обучения.

Если же предоставить справку невозможно, такую информацию следует указать в декларации.

Тогда жилищная субсидия может быть назначена на основании акта обследования материально-бытовых условий. Такой акт по вашему требованию составляет должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе совета и передает в Пенсионный фонд Украины.

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