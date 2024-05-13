Назначение субсидии: учитываются ли доходы совершеннолетнего ребенка, живущего отдельно от родителей

Министерство социальной политики Украины объяснило, учитываются ли доходы совершеннолетнего ребенка, живущего отдельно от родителей, при расчете субсидии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
При расчете жилищной субсидии должны учитываться доходы всех членов домохозяйства.
«Однако, если совершеннолетний ребенок не проживает по адресу регистрации (например, работает в другом городе), субсидия может быть назначена без учета ее доходов», - сообщили в ведомстве.
Для этого нужно предоставить документ, подтверждающий непроживание человека по месту регистрации, например справку с места работы или обучения.
Если же предоставить справку невозможно, такую информацию следует указать в декларации.
Тогда жилищная субсидия может быть назначена на основании акта обследования материально-бытовых условий. Такой акт по вашему требованию составляет должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе совета и передает в Пенсионный фонд Украины.
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