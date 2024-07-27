Збірна України з футболу в меншості перемогла Марокко на Олімпіаді-2024

Після двох турів українці йдуть на третьому місці, маючи 3 очки.

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Футбольна збірна України в меншості здобула перемогу над командою Марокко на груповому етапі Олімпійських ігор 2024 року у Парижі.

Матч Україна - Марокко закінчився перемогою нашої команди з рахунком 2:1.

Зараз Україна на третьому місці у групі:

Аргентина — 3 очки (2 матчі), 4:3 (різниця голів) Марокко — 3 (2), 3:3 Україна — 3 (2), 3:3 Ірак — 3 (2), 3:4

У третьому турі групового етапу Україна 30 липня зіграє проти Аргентини. Марокко в паралельному поєдинку протистоятиме Іраку.

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