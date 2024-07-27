Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Україна не планувала ніяких операцій в рф з використанням американської зброї — керівник Центру військово-правових досліджень

20:41, 27 липня 2024
Експерт наголосив, що українська влада ніколи б не пішла на планування подібної операції за спиною в США.
Україна не планувала ніяких операцій в рф з використанням американської зброї — керівник Центру військово-правових досліджень
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна не планувала ніяких операцій в росії з використанням американської зброї. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Напередодні газета The New York Times написала, що міністр оборони рф Бєлоусов зателефонував очільнику Пентагону Ллойду Остіну і поскаржився на операцію України, про яку не знали в США.

Із посиланням на трьох анонімних чиновників газета зазначала, що російська сторона повідомила про таємну операцію проти рф, яка нібито готується Києвом з дозволу американців.

У чому полягав план української сторони, невідомо. Але газета пише, що представники Пентагону про це нічого не знали. Усі анонімні джерела NYT підтвердили, що слова Бєлоусова сприйняли дуже серйозно.

«Американці зв'язалися з українцями і, по суті, сказали: якщо ви думаєте про те, щоб зробити щось подібне, не робіть цього», – пише газета.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, не варто покладатися на правдивість інформації, яка надходить від ворога.

«Думаю, ніякої операції не було і навіть не могло плануватися. Це виключено – із застосуванням західної зброї без інформування про це наших партнерів. Жодних операцій. Це російська версія, що нібито якась інформація планувалася, – для того щоб дискредитувати Україну в очах наших партнерів. Я повністю виключаю те, що такі операції могли готуватися без інформування наших партнерів. Це неможливо в сьогоднішніх умовах», – наголосив він в ефірі Радіо NV.

«Другий момент, який варто зафіксувати, що розмова Бєлоусова і Остіна відбувалася в такій площині: Бєлоусов вирішив попередити Остіна, що якщо США дадуть Україні дозвіл бити ATACMS-ами вглиб російської території, то росія буде атакувати Канівську і Київську ГЕС. Про це потім озвучила Захарова. Вони сказали, що буде ескалація, ми будемо бити по українській енергетиці, щоб зруйнувати її остаточно ще й спричинити катастрофічні наслідки», – сказав Мусієнко.

За його словами, в США, очевидно, сприйняли це як аргумент і не розбиралися, вистоїть дамба чи не вистоїть після ударів російських ракет. Послалися на те, що постраждають енергетичні споруди самої ГЕС.

«Друга площина, що Бєлоусов очевидно шукає точки дотику із США і він може бути переговірником, про що раніше говорив глава української розвідки Кирило Буданов», – зазначив експерт.

Він ще раз підкреслив, що українська влада ніколи б не пішла на планування подібної операції за спиною в США.

«Тут подача виключно російської версії. Навіть не подаючи українську версію, що грає на руку росії як спосіб дискредитувати Україну як надійного партнера», – зазначив експерт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліція буде застосовувати електрошокери під час затримання, якщо особа чинитиме опір поліцейському

Під час затримання особи, яка чинить опір, поліцейський зможе застосовувати електрошокер – Кабмін вніс законопроект.

Чоловік не зміг перетнути кордон, бо в електронному реєстрі «Оберіг» були відсутні дані про виключення його з військового обліку – що вирішив суд

Чоловік просив суд зобов`язати ТЦК внести відомості про виключення його з військового обліку до електронного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг».

Безспірне право на відстрочку не звільняє чоловіка від проходження ВЛК при оновленні даних – позиція суду

Чоловік зазначав, що у ТЦК відмовили у наданні відстрочки і вимагали пройти ВЛК, хоча він мав на відстрочку безспірне право, адже на війні загинув його рідний брат – що вирішив суд.

Реєстратори і нотаріуси зможуть вносити відомості до Реєстру нерухомості без підтвердження від БТІ, якщо доступ до архівів втрачено

Верховна Рада розгляне законопроект, який спростить реєстрацію права власності на нерухомість громадянам, які мають паперовий оригінал правовстановлюючого документа, але в електронному Реєстрі нерухомості відсутні відповідні дані.

Валентина Сімоненко зберегла статус судді у відставці: СБУ не знайшла доказів набуття громадянства РФ

Вища рада правосуддя відмовила громадським активістам у припиненні відставки судді Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Гречківський
    Павло Гречківський
    колишній член Вищої ради правосуддя
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду