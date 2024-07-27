Україна не планувала ніяких операцій в рф з використанням американської зброї — керівник Центру військово-правових досліджень

Експерт наголосив, що українська влада ніколи б не пішла на планування подібної операції за спиною в США.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Україна не планувала ніяких операцій в росії з використанням американської зброї. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Напередодні газета The New York Times написала, що міністр оборони рф Бєлоусов зателефонував очільнику Пентагону Ллойду Остіну і поскаржився на операцію України, про яку не знали в США.

Із посиланням на трьох анонімних чиновників газета зазначала, що російська сторона повідомила про таємну операцію проти рф, яка нібито готується Києвом з дозволу американців.

У чому полягав план української сторони, невідомо. Але газета пише, що представники Пентагону про це нічого не знали. Усі анонімні джерела NYT підтвердили, що слова Бєлоусова сприйняли дуже серйозно.

«Американці зв'язалися з українцями і, по суті, сказали: якщо ви думаєте про те, щоб зробити щось подібне, не робіть цього», – пише газета.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, не варто покладатися на правдивість інформації, яка надходить від ворога.

«Думаю, ніякої операції не було і навіть не могло плануватися. Це виключено – із застосуванням західної зброї без інформування про це наших партнерів. Жодних операцій. Це російська версія, що нібито якась інформація планувалася, – для того щоб дискредитувати Україну в очах наших партнерів. Я повністю виключаю те, що такі операції могли готуватися без інформування наших партнерів. Це неможливо в сьогоднішніх умовах», – наголосив він в ефірі Радіо NV.

«Другий момент, який варто зафіксувати, що розмова Бєлоусова і Остіна відбувалася в такій площині: Бєлоусов вирішив попередити Остіна, що якщо США дадуть Україні дозвіл бити ATACMS-ами вглиб російської території, то росія буде атакувати Канівську і Київську ГЕС. Про це потім озвучила Захарова. Вони сказали, що буде ескалація, ми будемо бити по українській енергетиці, щоб зруйнувати її остаточно ще й спричинити катастрофічні наслідки», – сказав Мусієнко.

За його словами, в США, очевидно, сприйняли це як аргумент і не розбиралися, вистоїть дамба чи не вистоїть після ударів російських ракет. Послалися на те, що постраждають енергетичні споруди самої ГЕС.

«Друга площина, що Бєлоусов очевидно шукає точки дотику із США і він може бути переговірником, про що раніше говорив глава української розвідки Кирило Буданов», – зазначив експерт.

Він ще раз підкреслив, що українська влада ніколи б не пішла на планування подібної операції за спиною в США.

«Тут подача виключно російської версії. Навіть не подаючи українську версію, що грає на руку росії як спосіб дискредитувати Україну як надійного партнера», – зазначив експерт.

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