Украина не планировала никаких операций в рф с использованием американского оружия — руководитель Центра военно-правовых исследований

Эксперт подчеркнул, что украинские власти никогда бы не пошли на планирование подобной операции за спиной в США.

Иллюстративное фото из открытых источников

Украина не планировала никаких оепраций в рф с использованием американского оружия. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Накануне газета The New York Times написала, что министр обороны рф Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и пожаловался на операцию Украины, о которой не знали в США.

Со ссылкой на трех анонимных чиновников газета отмечала, что российская сторона сообщила о тайной операции против рф, которая якобы готовится по разрешению американцев Киевом.

В чем заключался план украинской стороны, неизвестно. Но газета пишет, что представители Пентагона об этом ничего не знали. Все анонимные источники NYT подтвердили, что слова Белоусова восприняли очень серьезно.

«Американцы связались с украинцами и, в сущности, сказали: если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте этого», – пишет газета.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, не стоит полагаться на правдивость поступающей от врага информации.

«Думаю, никакой сделки не было и даже не могло планироваться. Это исключено – с применением западного оружия без информирования наших партнеров. Никаких сделок. Это российская версия, что якобы какая-то информация планировалась – для того чтобы дискредитировать Украину в глазах наших партнеров. Я полностью исключаю, что такие операции могли готовиться без информирования наших партнеров. Это невозможно в сегодняшних условиях», – подчеркнул он в эфире Радио NV.

«Второй момент, который стоит зафиксировать, что разговор Белоусова и Остина происходил в такой плоскости: Белоусов решил предупредить Остина, что если США дадут Украине разрешение бить ATACMS вглубь российской территории, то россия будет атаковать Каневскую и Киевскую ГЭС. Об этом потом озвучила Захарова. Они сказали, что будет эскалация, мы будем бить по украинской энергетике, чтобы разрушить ее окончательно еще и повлечь за собой катастрофические последствия», – сказал Мусиенко.

По его словам, в США, очевидно, восприняли это как аргумент и не разбирались, выстоит дамба или не устоит после ударов российских ракет. Сослались на то, что пострадают энергетические сооружения самой ГЭС.

«Вторая плоскость, которую Белоусов очевидно ищет точки соприкосновения с США и может быть переговорщиком, о чем ранее говорил глава украинской разведки Кирилл Буданов», – отметил эксперт.

Он еще раз подчеркнул, что украинские власти никогда бы не пошли на планирование подобной операции за спиной в США.

«Здесь подача исключительно российской версии. Даже не подавая украинскую версию, которая играет на руку рф как способ дискредитировать Украину как надежного партнера», – отметил эксперт.

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