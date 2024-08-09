Практика судів
  1. Суспільство

Apple планує стягувати з користувачів iPhone гроші за доступ до функцій штучного інтелекту

17:07, 9 серпня 2024
Підписка на Apple Intelligence, ймовірно, коштуватиме від 10 до 20 доларів щомісяця.
Apple планує стягувати з користувачів iPhone гроші за доступ до функцій штучного інтелекту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Apple планує стягувати з користувачів від 10 до 20 доларів щомісяця за доступ до функцій штучного інтелекту Apple Intelligence. Про це повідомляє CNBC.

Вказується, що за рахунок Apple зможе стимулювати зростання свого прибуткового сервісного бізнесу. При цьому очікується, що низка функцій буде безкоштовною на старті.

Поки невідомо, як саме вчинить компанія: розробники можуть запропонувати новим користувачам безкоштовний доступ до нейромереж, а після закінчення певного часу ввести платну підписку, схожу з iCloud+. Або надати всім безкоштовні функції, але просити добавки за преміум, як, наприклад, OpenAI.

Як відомо, анонсований у червні 2024 року пакет Apple Intelligence надає доступ до нейромереж і функцій штучного інтелекту, які побудовані на базі алгоритмів ChatGPT від OpenAI, Google Gemini та інших. Зараз деякі функції штучного інтелекту доступні розробникам, які тестують бета-версію iOS 18.

Як зазначає Bloomberg, Apple робить велику ставку на штучний інтелект. Фокус компанії зміститься від апаратних фішок до програмних: впровадження підписок і надання нових ШІ-функцій тільки на останніх моделях iPhone.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект про реєстровані партнерства для різностатевих і одностатевих пар підтримав Комітет з питань здоров’я нації

Законопроект пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

З визначеним кодом класифікації посад держслужби згодні лише 44% держслужбовців – НАДС

Найбільш незадоволеними результатами класифікації посад виявилися державні службовці найбільш чисельної категорії держслужби – категорії «В».

В Україні з’явиться Містобудівний кадастр на державному рівні

Кабмін вирішив, що потрібно створити Містобудівний кадастр.

Дизельні генератори не підпадають під спрощений режим сплати митних платежів для ввезення

Депутати повідомили, що прийняли закон про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики, однак одного з найрозповсюдженіших видів генераторів це не торкнулося.

У РСУ та ВРП розповіли, чому до ідеї запровадження обов’язкової спеціалізації суддів у справах про воєнні та військові злочини є зауваження

Визначенню спеціалізації з розгляду справ про воєнні та військові злочини можуть завадити проблеми в суддівських колективах на загальна нестача суддів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області