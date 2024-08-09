Apple планує стягувати з користувачів iPhone гроші за доступ до функцій штучного інтелекту

Підписка на Apple Intelligence, ймовірно, коштуватиме від 10 до 20 доларів щомісяця.

Компанія Apple планує стягувати з користувачів від 10 до 20 доларів щомісяця за доступ до функцій штучного інтелекту Apple Intelligence. Про це повідомляє CNBC.

Вказується, що за рахунок Apple зможе стимулювати зростання свого прибуткового сервісного бізнесу. При цьому очікується, що низка функцій буде безкоштовною на старті.

Поки невідомо, як саме вчинить компанія: розробники можуть запропонувати новим користувачам безкоштовний доступ до нейромереж, а після закінчення певного часу ввести платну підписку, схожу з iCloud+. Або надати всім безкоштовні функції, але просити добавки за преміум, як, наприклад, OpenAI.

Як відомо, анонсований у червні 2024 року пакет Apple Intelligence надає доступ до нейромереж і функцій штучного інтелекту, які побудовані на базі алгоритмів ChatGPT від OpenAI, Google Gemini та інших. Зараз деякі функції штучного інтелекту доступні розробникам, які тестують бета-версію iOS 18.

Як зазначає Bloomberg, Apple робить велику ставку на штучний інтелект. Фокус компанії зміститься від апаратних фішок до програмних: впровадження підписок і надання нових ШІ-функцій тільки на останніх моделях iPhone.

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