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Apple планирует взимать с пользователей iPhone деньги за доступ к функциям искусственного интеллекта

17:07, 9 августа 2024
Подписка на Apple Intelligence, вероятно, будет стоить от 10 до 20 долларов ежемесячно.
Apple планирует взимать с пользователей iPhone деньги за доступ к функциям искусственного интеллекта
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Компания Apple планирует взимать с пользователей от 10 до 20 долларов ежемесячно за доступ к функциям искусственного интеллекта Apple Intelligence. Об этом сообщает CNBC.

Указывается, что за счет Apple сможет стимулировать рост своего прибыльного сервисного бизнеса. При этом ожидается, что ряд функций будет бесплатным на старте.

Пока неизвестно, как поступит компания: разработчики могут предложить новым пользователям бесплатный доступ к нейросетям, а по истечении определенного времени ввести платную подписку, схожую с iCloud+. Или предоставить всем бесплатные функции, но просить добавки за премиум, например OpenAI.

Как известно, анонсированный в июне 2024 года пакет Apple Intelligence предоставляет доступ к нейросетям и функциям искусственного интеллекта, которые построены на базе алгоритмов ChatGPT от OpenAI, Google Gemini и других. Сейчас некоторые функции искусственного интеллекта доступны разработчикам, тестирующим бета-версию iOS 18.

Как отмечает Bloomberg, Apple делает большую ставку на искусственный интеллект. Фокус компании сместится от аппаратных фишек к программным: внедрение подписок и предоставление новых ИИ-функций только на последних моделях iPhone.

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