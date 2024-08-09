САП заявила иск в ВАКС относительно должностного лица Государственной миграционной службы

По материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов почти на 5,9 млн грн, которые принадлежат начальнику одного из управлений Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в г. Киеве и Киевской области и взыскания их в доход государства.
В соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Украины активы могут быть конфискованы в доход государства.
Как пишут в НАПК, было установлено, что члены семьи и родственники служащего на протяжении 2019-2023 годов приобрели в собственность две квартиры (в Киеве и Харькове) и 3 автомобиля.
«Собранные во время мониторинга образа жизни служащего материалы указывают на то, что имущество было приобретено именно по поручению должностного лица Государственной миграционной службы», - отмечают в НАПК.
В частности, квартиры были куплены его близкими лицами и впоследствии подарены жене должностного лица.
Вместе с тем, его теща и тесть в 2023-2024 годах стали владельцами трех дорогостоящих автомобилей, доверенность на эксплуатацию и распоряжение которыми впоследствии предоставили должностному лицу и его жене.
Однако пишут в НАПК, анализ доходов и расходов близких лиц служащего указывает на их неспособность купить указанное движимое и недвижимое имущество за счет средств, полученных из законных источников.
«Должностное лицо, который более 10 лет работает в государственной миграционной службе, и его жена, которая вообще не имеет официальных доходов, также не имели законных доходов для приобретения имущества», - отмечают в НАПК.
В порядке обеспечения иска судом наложен арест на активы, которые являются предметом спора, а также другие активы ответчиков, которые соответствуют их стоимости.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.