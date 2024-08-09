САП заявила иск в ВАКС относительно должностного лица Государственной миграционной службы

САП заявила иск о признании необоснованными активов почти на 5,9 млн грн, которые принадлежат должностному лицу Государственной миграционной службы.

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По материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов почти на 5,9 млн грн, которые принадлежат начальнику одного из управлений Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в г. Киеве и Киевской области и взыскания их в доход государства.

В соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Украины активы могут быть конфискованы в доход государства.

Как пишут в НАПК, было установлено, что члены семьи и родственники служащего на протяжении 2019-2023 годов приобрели в собственность две квартиры (в Киеве и Харькове) и 3 автомобиля.

«Собранные во время мониторинга образа жизни служащего материалы указывают на то, что имущество было приобретено именно по поручению должностного лица Государственной миграционной службы», - отмечают в НАПК.

В частности, квартиры были куплены его близкими лицами и впоследствии подарены жене должностного лица.

Вместе с тем, его теща и тесть в 2023-2024 годах стали владельцами трех дорогостоящих автомобилей, доверенность на эксплуатацию и распоряжение которыми впоследствии предоставили должностному лицу и его жене.

Однако пишут в НАПК, анализ доходов и расходов близких лиц служащего указывает на их неспособность купить указанное движимое и недвижимое имущество за счет средств, полученных из законных источников.

«Должностное лицо, который более 10 лет работает в государственной миграционной службе, и его жена, которая вообще не имеет официальных доходов, также не имели законных доходов для приобретения имущества», - отмечают в НАПК.

В порядке обеспечения иска судом наложен арест на активы, которые являются предметом спора, а также другие активы ответчиков, которые соответствуют их стоимости.

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