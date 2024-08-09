САП заявила позов до ВАКС стосовно посадовця Державної міграційної служби

САП заявила позов про визнання необґрунтованими активів на майже 5,9 млн грн, що належать посадовцю Державної міграційної служби.

Ілюстраційне зображення

За матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на майже 5,9 млн грн, що належать начальнику одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області та стягнення їх в дохід держави.

Відповідно до ст. 290 Цивільного кодексу України активи можуть бути конфісковані в дохід держави.

Як пишуть у НАЗК, було встановлено, що члени сім’ї та родичі службовця упродовж 2019-2023 років набули у власність дві квартири (у Києві і Харкові) та 3 автомобілі.

«Зібрані під час моніторингу способу життя службовця матеріали вказують на те, що майно було придбане саме за дорученням посадовця Державної міграційної служби», - зазначають у НАЗК.

Зокрема, квартири були куплені його близькими особами і згодом подаровані дружині посадовця.

Разом з тим, його теща і тесть у 2023-2024 стали власниками трьох дороговартісних автомобілів, довіреність на експлуатацію та розпорядження якими згодом надали посадовцю та його дружині.

Однак, пишуть у НАЗК, аналіз доходів та видатків близьких осіб службовця вказує на їхню неспроможність купити зазначене рухоме та нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.

«Посадовець, який понад 10 років працює в державній міграційній службі, та його дружина, яка взагалі немає офіційних доходів, також не мали законних доходів для набуття майна», - зауважують у НАЗК.

У порядку забезпечення позову судом накладено арешт на активи, які є предметом спору, а також на інші активи відповідачів, які відповідають їхній вартості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.