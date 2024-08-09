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САП заявила позов до ВАКС стосовно посадовця Державної міграційної служби

15:38, 9 серпня 2024
САП заявила позов про визнання необґрунтованими активів на майже 5,9 млн грн, що належать посадовцю Державної міграційної служби.
САП заявила позов до ВАКС стосовно посадовця Державної міграційної служби
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За матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на майже 5,9 млн грн, що належать начальнику одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області та стягнення їх в дохід держави.

Відповідно до ст. 290 Цивільного кодексу України активи можуть бути конфісковані в дохід держави.

Як пишуть у НАЗК, було встановлено, що члени сім’ї та родичі службовця упродовж 2019-2023 років набули у власність дві квартири (у Києві і Харкові) та 3 автомобілі.

«Зібрані під час моніторингу способу життя службовця матеріали вказують на те, що майно було придбане саме за дорученням посадовця Державної міграційної служби», - зазначають у НАЗК.

Зокрема, квартири були куплені його близькими особами і згодом подаровані дружині посадовця.

Разом з тим, його теща і тесть у 2023-2024 стали власниками трьох дороговартісних автомобілів, довіреність на експлуатацію та розпорядження якими згодом надали посадовцю та його дружині.

Однак, пишуть у НАЗК, аналіз доходів та видатків близьких осіб службовця вказує на їхню неспроможність купити зазначене рухоме та нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.

«Посадовець, який понад 10 років працює в державній міграційній службі, та його дружина, яка взагалі немає офіційних доходів, також не мали законних доходів для набуття майна», - зауважують у НАЗК.

У порядку забезпечення позову судом накладено арешт на активи, які є предметом спору, а також на інші активи відповідачів, які відповідають їхній вартості.

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