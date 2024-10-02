Чи перерахують розмір субсидії автоматично — пояснили у Мінсоцполітики

Розмір виплат Пенсійний фонд перерахує автоматично, з урахуванням тривалості опалювального сезону, додатково для цього звертатися нікуди не потрібно.

Міністерство соціальної політики нагадує українцям, що розмір субсидій буде перераховано автоматично з урахуванням тривалості опалювального сезону.

«Нагадуємо отримувачам житлових субсидій, що розмір виплат відповідного виду державної підтримки Пенсійний фонд перерахує автоматично, з урахуванням тривалості опалювального сезону, додатково для цього звертатися нікуди не потрібно», - вказали у відомстві.

У міністерстві додали, що жодних змін у формулі розрахунку субсидій або процедурі їх призначення не відбувалося, а коштів, закладених державою у бюджет 2024 і 2025 років, достатньо.

Наразі близько 2,8 млн домогосподарств уже користуються житловими субсидіями й пільгами на оплату житлово-комунальних послуг.

«Для тих, хто тільки планує скористатися програмою, нагадуємо, що субсидія надається домогосподарству, якщо родина сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов'язковий платіж. Такий платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Також мають значення майновий стан домогосподарства й норми споживання», - додали у Мінсоцполітики.

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