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Перечислят ли размер субсидии автоматически — объяснили в Минсоцполитики

18:28, 2 октября 2024
Размер выплат Пенсионный фонд перечислит автоматически, с учетом продолжительности отопительного сезона, дополнительно для этого обращаться никуда не нужно.
Перечислят ли размер субсидии автоматически — объяснили в Минсоцполитики
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Министерство социальной политики напоминает украинцам, что размер субсидий будет перечислен автоматически с учетом продолжительности отопительного сезона.

«Напоминаем получателям жилищных субсидий, что размер выплат соответствующего вида государственной поддержки Пенсионный фонд перечислит автоматически, с учетом продолжительности отопительного сезона, дополнительно для этого обращаться никуда не нужно», - указали в ведомстве.

В министерстве добавили, что никаких изменений в формуле расчета субсидий или процедуре их назначения не происходило, а средств, заложенных государством в бюджет 2024 и 2025 годов, достаточно.

В настоящее время около 2,8 млн. домохозяйств уже пользуются жилищными субсидиями и льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для тех, кто только планирует воспользоваться программой, напоминаем, что субсидия предоставляется домохозяйству, если семья платит за коммунальные услуги больше, чем определенный для нее обязательный платеж. Такой платеж рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от среднемесячного совокупного дохода на одного человека. Также имеют значение имущественное состояние домохозяйства и нормы потребления», – добавили в Минсоцполитики.

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