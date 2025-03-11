НМТ-2025 — розширено перелік міст, де вступники можуть пройти тест за кордоном

Перелік країн і міст, де буде створено тимчасові екзаменаційні центри за кордоном, розширено.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», З 6 березня розпочалася реєстрація осіб, які мають намір узяти участь в національному мультипредметному тесті (НМТ). Період реєстрації триматиме до 3 квітня.

Деякі вступники складатимуть мультитест за кордоном.

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, які міста та країни включили у перелік, де буде створено тимчасові екзаменаційні центри за кордоном.

Зокрема, вдалося досягти домовленостей щодо можливостей провести НМТ в містах:

Відень (Австрія);

Познань, Катовіце, Гданськ (Польща);

Братислава (Словаччина).

«Попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширено, усе ж є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Тож у разі вичерпання місць у певному населеному пункті воно стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації», – зазначили в УЦОЯО.

Там додали, що станом на 10 березня вже немає вільних місць для проходження НМТ в таких містах: Дюссельдорф (Німеччина), Бухарест (Румунія), Прага (Чехія).

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України оприлюднило порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році. Документ визначає основні принципи та процедури, якими керуватимуться заклади вищої освіти під час організації прийому вступників, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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