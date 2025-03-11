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Для учнів 8 класів будуть викладати у школах фінансову грамотність за підручником НБУ

12:24, 11 березня 2025
Новий предмет почнуть вивчати всі українські восьмикласники, а у наступному році – продовжать вивчати предмет у 9 класі.
Для учнів 8 класів будуть викладати у школах фінансову грамотність за підручником НБУ
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У школах будуть викладати новий предмет з фінансової грамотності. Для цього НБУ розробив підручник «Підприємництво і фінансова грамотність» для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник покликаний не лише ознайомити учнів із фінансовими поняттями, а й навчити застосовувати знання у повсякденному житті. Його мета – дати школярам практичні навички, які допоможуть відповідально керувати власними фінансами та приймати обмірковані рішення.

Наразі авторський колектив підручника працює також над створенням відеокурсу для 8 класу для платформи «Всеукраїнська школа онлайн», матеріалами для 9 класу та профільної школи.

Ознайомитись із фрагментом підручника для 8 класу від фахівців Національного банку можна за посиланням – тут.

Новий предмет у 2025 / 2026 навчальному році почнуть вивчати всі українські восьмикласники, а у 2026 / 2027 навчальному році – продовжать вивчати предмет у 9 класі.

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