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Для учеников 8 классов будут преподавать в школах финансовую грамотность по учебнику НБУ

12:24, 11 марта 2025
Новый предмет начнут изучать все украинские восьмиклассники, а в следующем году – продолжат изучать предмет в 9 классе.
Для учеников 8 классов будут преподавать в школах финансовую грамотность по учебнику НБУ
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В школах будут преподавать новый предмет по финансовой грамотности. Для этого Национальный банк Украины разработал учебник «Предпринимательство и финансовая грамотность» для 8 класса учреждений общего среднего образования.

Учебник предназначен не только для ознакомления учащихся с финансовыми понятиями, но и для обучения их применению в повседневной жизни. Его цель – дать школьникам практические навыки, которые помогут ответственно управлять личными финансами и принимать обдуманные решения.

В настоящее время авторский коллектив учебника также работает над созданием видеокурса для 8 класса для платформы «Всеукраинская школа онлайн», а также над материалами для 9 класса и профильной школы.

Ознакомиться с фрагментом учебника для 8 класса от специалистов Национального банка можно по ссылке – здесь.

Новый предмет в 2025/2026 учебном году начнут изучать все украинские восьмиклассники, а в 2026/2027 учебном году – продолжат изучать предмет в 9 классе.

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