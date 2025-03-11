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НМТ-2025 — расширен перечень городов, где поступающие могут пройти тест за границей

15:39, 11 марта 2025
Список стран и городов, где будут созданы временные экзаменационные центры за рубежом, расширен.
НМТ-2025 — расширен перечень городов, где поступающие могут пройти тест за границей
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с 6 марта началась регистрация лиц, желающих принять участие в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Период регистрации продлится до 3 апреля.

Некоторые абитуриенты будут сдавать мультитест за границей.

В Украинском центре оценки качества образования рассказали, какие города и страны включены в список мест, где будут созданы временные экзаменационные центры за рубежом.

В частности, удалось достичь договоренностей о возможности проведения НМТ в следующих городах:

  • Вена (Австрия);
  • Познань, Катовице, Гданьск (Польша);
  • Братислава (Словакия).

«Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширен, все же существуют ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном населенном пункте он станет недоступным для выбора в сервисе регистрации», – отметили в УЦОКО.

Там также добавили, что по состоянию на 10 марта уже нет свободных мест для прохождения НМТ в следующих городах: Дюссельдорф (Германия), Бухарест (Румыния), Прага (Чехия).

Напомним, что Министерство образования и науки Украины опубликовало порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году. Документ определяет основные принципы и процедуры, которыми будут руководствоваться учреждения высшего образования при организации приема поступающих, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

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