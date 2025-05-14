Багатодітнім сім'ям нагадали, як отримати пільги на житлово-комунальні послуги

Міністерство соціальної політики України нагадало, як багатодітній сім'ї отримати пільги на житлово-комунальні послуги.
Багатодітні родини (виховують трьох і більше дітей) мають право на різні види допомог від держави.
Однією з допомог є пільги на житлово-комунальні послуги. Багатодітні сім'ї мають право на 50-відсоткову знижку:
Комунальні пільги може отримати родина, в якій середньомісячний сукупний дохід на одну людину за попередні 6 місяців не перевищує розмір доходу, який дає право на отримання цих пільг (податкова соціальна пільга у 2025 році – це 4240 грн).
Наприклад, мати виховує трьох дітей і її дохід становить 10 000 грн на місяць. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну людину за шість місяців на момент звернення становить 2 500 грн. Це менше 4240 грн, отже така сім’я має право на отримання пільг. Пільги надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.
Багатодітній сім’ї, яка вперше отримала посвідчення, для отримання пільги на оплату житла та комунальних послуг, необхідно бути зареєстрованою в Реєстрі осіб, які мають право на пільги.
Куди звернутись для оформлення пільг?
Людина може на власний вибір скористатись одним з варіантів:
Які документи знадобляться:
Багатодітним сім’ям, інформація про які є в Реєстрі, пільга з оплати житлово-комунальних послуг оформлюється на підставі:
Якщо сім’я проживає не за адресою реєстрації, а за іншою адресою, треба додати документ, що підтверджує фактичне місце проживання (наприклад, довідку про статус ВПО або акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.