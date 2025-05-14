Багатодітнім сім'ям нагадали, як отримати пільги на житлово-комунальні послуги

Багатодітні родини мають право на різні види допомог від держави.

Фото: bigkyiv.com.ua

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Міністерство соціальної політики України нагадало, як багатодітній сім'ї отримати пільги на житлово-комунальні послуги.

Багатодітні родини (виховують трьох і більше дітей) мають право на різні види допомог від держави.

Однією з допомог є пільги на житлово-комунальні послуги. Багатодітні сім'ї мають право на 50-відсоткову знижку:

на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. м загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м на сім’ю);

на користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання, водопостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб (у межах норм, визначених законодавством);

на вартість твердого та рідкого пічного побутового палива (у разі, якщо будинок не має центрального, газового та електроопалення).

Комунальні пільги може отримати родина, в якій середньомісячний сукупний дохід на одну людину за попередні 6 місяців не перевищує розмір доходу, який дає право на отримання цих пільг (податкова соціальна пільга у 2025 році – це 4240 грн).

Наприклад, мати виховує трьох дітей і її дохід становить 10 000 грн на місяць. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну людину за шість місяців на момент звернення становить 2 500 грн. Це менше 4240 грн, отже така сім’я має право на отримання пільг. Пільги надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Багатодітній сім’ї, яка вперше отримала посвідчення, для отримання пільги на оплату житла та комунальних послуг, необхідно бути зареєстрованою в Реєстрі осіб, які мають право на пільги.

Куди звернутись для оформлення пільг?

Людина може на власний вибір скористатись одним з варіантів:

подати документи онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок “Пенсійний фонд”

особисто прийти до сервісного центру Пенсійного фонду, до органу соціального захисту населення або до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)

надіслати документи електронною поштою на адресу органу Пенсійного фонду: [email protected]

Які документи знадобляться:

Багатодітним сім’ям, інформація про які є в Реєстрі, пільга з оплати житлово-комунальних послуг оформлюється на підставі:

заяви про надання пільг на оплату ЖКП, придбання твердого палива і скрапленого газу;

довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі (якщо оформляється пільга на придбання твердого палива і скрапленого газу).

Якщо сім’я проживає не за адресою реєстрації, а за іншою адресою, треба додати документ, що підтверджує фактичне місце проживання (наприклад, довідку про статус ВПО або акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання).

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