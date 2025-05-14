Многодетным семьям напомнили, как получить льготы на жилищно-коммунальные услуги

Министерство социальной политики Украины напомнило, как многодетной семье получить льготы на жилищно-коммунальные услуги.
Многодетные семьи (воспитывают троих и более детей) имеют право на различные виды помощи от государства.
Одной из таких помощей являются льготы на жилищно-коммунальные услуги. Многодетные семьи имеют право на 50-процентную скидку:
Коммунальные льготы может получить семья, в которой среднемесячный совокупный доход на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает размер дохода, дающего право на получение этих льгот (налоговая социальная льгота в 2025 году — это 4240 грн).
Например, мать воспитывает троих детей и ее доход составляет 10 000 грн в месяц. Среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека за шесть месяцев на момент обращения составляет 2 500 грн. Это меньше 4240 грн, следовательно, такая семья имеет право на получение льгот.
Льготы предоставляются многодетным семьям независимо от вида жилья и формы собственности на него.
Многодетной семье, которая впервые получила удостоверение, для получения льготы на оплату жилья и коммунальных услуг необходимо быть зарегистрированной в Реестре лиц, имеющих право на льготы.
Куда обратиться для оформления льгот?
Человек может по собственному выбору воспользоваться одним из вариантов:
Какие документы понадобятся:
Многодетным семьям, информация о которых есть в Реестре, льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг оформляется на основании:
Если семья проживает не по адресу регистрации, а по другому адресу, необходимо добавить документ, подтверждающий фактическое место проживания (например, справку о статусе ВПО или акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места проживания).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.