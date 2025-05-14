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Многодетным семьям напомнили, как получить льготы на жилищно-коммунальные услуги

13:06, 14 мая 2025
Многодетные семьи имеют право на различные виды помощи от государства.
Многодетным семьям напомнили, как получить льготы на жилищно-коммунальные услуги
Фото: bigkyiv.com.ua
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Министерство социальной политики Украины напомнило, как многодетной семье получить льготы на жилищно-коммунальные услуги.

Многодетные семьи (воспитывают троих и более детей) имеют право на различные виды помощи от государства.

Одной из таких помощей являются льготы на жилищно-коммунальные услуги. Многодетные семьи имеют право на 50-процентную скидку:

  • на оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи, который постоянно проживает в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 кв. м на семью);
  • на пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и другие услуги) и стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд (в пределах норм, установленных законодательством);
  • на стоимость твердого и жидкого печного бытового топлива (если дом не имеет центрального, газового или электрического отопления).

Коммунальные льготы может получить семья, в которой среднемесячный совокупный доход на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает размер дохода, дающего право на получение этих льгот (налоговая социальная льгота в 2025 году — это 4240 грн).

Например, мать воспитывает троих детей и ее доход составляет 10 000 грн в месяц. Среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека за шесть месяцев на момент обращения составляет 2 500 грн. Это меньше 4240 грн, следовательно, такая семья имеет право на получение льгот.

Льготы предоставляются многодетным семьям независимо от вида жилья и формы собственности на него.

Многодетной семье, которая впервые получила удостоверение, для получения льготы на оплату жилья и коммунальных услуг необходимо быть зарегистрированной в Реестре лиц, имеющих право на льготы.

Куда обратиться для оформления льгот?

Человек может по собственному выбору воспользоваться одним из вариантов:

  • подать документы онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение «Пенсионный фонд»
  • лично прийти в сервисный центр Пенсионного фонда, в орган социальной защиты населения или в центр предоставления административных услуг (ЦНАП)
  • отправить документы по электронной почте на адрес органа Пенсионного фонда: [email protected]

Какие документы понадобятся:

Многодетным семьям, информация о которых есть в Реестре, льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг оформляется на основании:

  • заявления о предоставлении льгот на оплату ЖКУ, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • справки о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе (если оформляется льгота на приобретение твердого топлива и сжиженного газа).

Если семья проживает не по адресу регистрации, а по другому адресу, необходимо добавить документ, подтверждающий фактическое место проживания (например, справку о статусе ВПО или акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места проживания).

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Минсоцполитики

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