У Пенсійному фонді пояснили, чи впливає зарплата на державну соціальну допомогу

У Пенсійному фонді роз’яснили, що державна соціальна допомога багатодітним сім’ям призначається у фіксованому розмірі.

Розмір заробітної плати не впливає на державну соціальну допомогу багатодітним сім’ям. Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

До установи звернулася багатодітна мати, яка отримує відповідну допомогу та нещодавно працевлаштувалася. Жінка поцікавилася, чи зміниться розмір виплат через її нову зарплату.

У Пенсійному фонді роз’яснили, що державна соціальна допомога багатодітним сім’ям призначається у фіксованому розмірі — 2100 гривень на третю і кожну наступну дитину. При цьому середньомісячний сукупний дохід сім’ї під час призначення допомоги не враховується.

Таким чином, навіть після працевлаштування і отримання заробітної плати розмір допомоги залишається незмінним.

