В Пенсионном фонде объяснили, влияет ли зарплата на государственную социальную помощь

В Пенсионном фонде разъяснили, что государственная социальная помощь многодетным семьям назначается в фиксированном размере.

Фото: vin.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Размер заработной платы не влияет на государственную социальную помощь многодетным семьям. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

В учреждение обратилась многодетная мать, которая получает соответствующую помощь и недавно трудоустроилась. Женщина поинтересовалась, изменится ли размер выплат из-за ее новой зарплаты.

В Пенсионном фонде разъяснили, что государственная социальная помощь многодетным семьям назначается в фиксированном размере — 2100 гривен на третьего и каждого следующего ребенка. При этом среднемесячный совокупный доход семьи при назначении помощи не учитывается.

Таким образом, даже после трудоустройства и получения заработной платы размер помощи остается неизменным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.