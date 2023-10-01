Боррель після Одеси приїхав до Києва і вшанував пам'ять загиблих українських військових, фото

Голова дипломатії Євросоюзу зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Фото: twitter.com/JosepBorrellF

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель приїхав до Києва 1 жовтня після візиту до Одеси. Про це він повідомив у Twitter (X)

Боррель зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Дипломат взяв участь у вшануванні пам'яті загиблих захисників та висловив підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії росії та бореться за спільні європейські цінності.

Фото: twitter.com/JosepBorrellF

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