У Києві виловили величезну екзотичну рибу, забарвленням як леопард: фото

Киян налякала риба, яку спіймали у Русанівському каналі.

У Дніпровському районі Києва рибалки виловили незвичайну рибу. Фото оприлюднили місцеві жителі у соцмережах.

Згодом виявилося, на вудку людям у Русанівському каналі попався гігантський парчовий птеригопліхт (або парчовий сом).

Як видно на фото, риба мала велику голову, довгий хвіст, множинні «гострі» плавці та незвичайне забарвлення, яке дуже нагадує шкуру леопарда.

Варто зазначити, що батьківщиною птеригопліхтів є Південна Америка. Їх можна зустріти у річкових системах Амазонки, Оріноко, бразильських річок Шингу та Тефе. У наших широтах такі соми не водяться у відкритих водоймищах, оскільки вони не витримують низьких температур.

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