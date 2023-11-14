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В Киеве выловили огромную экзотическую рыбу, окраской как леопард: фото

23:03, 14 ноября 2023
Киевлян испугала рыба, которую поймали в Русановском канале.
В Киеве выловили огромную экзотическую рыбу, окраской как леопард: фото
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В Днепровском районе Киева рыбаки выловили необычную рыбу. Фото обнародовали местные жители в соцсетях.

Позже выяснилось, что на удочку людям в Русановском канале попался гигантский парчовой птеригоплихт (или парчовый сом).

Как видно на фото, рыба имела большую голову, длинный хвост, множественные «острые» пловцы и необычную окраску, очень напоминающую шкуру леопарда.

Следует отметить, что родиной птеригоплихтов является Южная Америка. Их можно встретить в речных системах Амазонки, Ориноко, бразильских рек Шинг и Тефе. В наших широтах такие сомы не водятся в открытых водоемах, поскольку они не выдерживают низких температур.

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