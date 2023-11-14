Укрзализныця продлила маршрут в Польшу: новый график и маршрут

Укрзализныця продлила маршрут от Черновцов до Варшавы и в обратном направлении.

С сегодняшнего дня, 14 ноября, "Укрзализныця" расширила маршрут в Варшаву, предоставляя пассажирам возможность начинать или завершать маршрут в Черновцах, сообщает пресс-служба компании.

Новый вариант маршрута позволяет путешествовать поездом № 868/867 из Черновцов через Ивано-Франковск и Львов до станции Рава-Русская в экспериментальном режиме в определенные даты в ноябре.

Поезд будет осуществлять остановки на станциях Снятин, Заболотов, Коломыя, Ивано-Франковск, Калуш, Долина, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи, Жовква и прибудет в Раву-Русскую в 9:58. Там пассажиры будут пересаживаться на поезд польского перевозчика SKPL, который прибудет в Варшаву в 17:18.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Равы-Русской 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 6:15 и прибудет в Черновцы в 13:20.

Также запланированы дополнительные рейсы из Черновцов в Раву-Русскую через Ивано-Франковск и Львов. Поезд № 866/865 будет отправляться из Черновцов 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 14:45 и в Раву-Русскую прибудет в 22:02, с остановками в Ивано-Франковске и Львове.

В обратном направлении поезд будет отправляться 14, 16, 18, 20, 24 и 26 ноября в 16:19 и прибудет в Черновцы в 23:42, останавливаясь на станциях Львова и Ивано-Франковска.

Билеты на все рейсы можно приобрести в приложении "Укрзализныци", на веб-сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

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