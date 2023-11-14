Укрзалізниця продовжила маршрут до Польщі: новий графік та маршрут

Укрзалізниця продовжила маршрут від Чернівців до Варшави і у зворотному напрямку.

Відсьогодні, 14 листопада, «Укрзалізниця» розширила маршрут до Варшави, надаючи пасажирам можливість починати або завершувати маршрут у Чернівцях, повідомляє пресслужба компанії.

Новий варіант маршруту дозволяє подорожувати поїздом № 868/867 з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до станції Рава-Руська в експериментальному режимі у визначені дати у листопаді.

Поїзд буде здійснювати зупинки на станціях Снятин, Заболотів, Коломия, Івано-Франківськ, Калуш, Долина, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі, Жовква та прибуде до Рави-Руської о 9:58. Там пасажири пересідатимуть на потяг польського перевізника SKPL, що прибуде до Варшави о 17:18.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Рави-Руської 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15 та прибуде до Чернівців о 13:20.

Також заплановано додаткові рейси з Чернівців до Рави-Руської через Івано-Франківськ та Львів. Поїзд № 866/865 відправлятиметься з Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 14:45 і до Рави-Руської прибуде о 22:02, з зупинками в Івано-Франківську та Львові.

У зворотному напрямку поїзд буде відправлятися 14, 16, 18, 20, 24 та 26 листопада о 16:19 і прибуде до Чернівців о 23:42, зупиняючись на станціях Львова та Івано-Франківська.

Квитки на всі рейси можна придбати у додатку «Укрзалізниці», на веб-сайті, у чат-боті та у касах вокзалів.

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