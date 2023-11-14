Міністр оборони Рустем Умєров: Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулося під час ракетного удару по 128 бригаді

На місці нагородження, жодних централізованих безпекових заходів вжито не було, - Міністр оборони Рустем Умєров.

Джерело фото: pravda.com.ua

Міністр оборони Рустем Умєров оголосив результати перевірки обставин ракетного удару по 128 ОГШБр, повідомивши, що розкрито деталі події та можливі шляхи її уникнення.

«Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути», – заявив міністр.

За його словами, на місці було зібрано бійців для проведення нагородження, при цьому порушено всі правила маскування. Крім того, поруч було припарковано більше десяти автомобілів.

У той момент у небі перебував російський безпілотник-розвідник, його зафіксовали. Було оголошено повітряну тривогу по всій області, відзначивши сектор, в якому працював ворожий безпілотник. Після зафіксування ракетного пуску було подано сигнал «ракетна небезпека». Проте на місці нагородження не було прийнято жодних централізованих заходів безпеки. Російські війська вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128 ОГШБр.

Щодо розслідування, його веде Державне бюро розслідувань. Всі особи, винні в цій трагедії, будуть притягнуті до відповідальності перед законом.

Умєров наказав Генеральному штабу перевірити дотримання безпекових протоколів у всіх підрозділах. Також звернувся до всіх командирів, які несуть відповідальність за безпеку військових, закликаючи уникати знехтування базовими заходами безпеки.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на загибель бійців 128-ї штурмової бригади: відкрито кримінальну справу.

Додамо про загибель воїнів 128 бригади: командира Дмитра Лисюка відсторонили від посади на час слідства.

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