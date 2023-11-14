Министр обороны Рустем Умеров: Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло во время ракетного удара по 128 бригаде

На месте награждения, никаких централизованных мер безопасности принято не было, - Министр обороны Рустем Умеров.

Источник фото: pravda.com.ua

Министр обороны Рустем Умеров объявил результаты проверки обстоятельств ракетного удара по 128 ОГШБр, сообщив, что раскрыты детали события и возможные пути его избежания.

"Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать", - заявил министр.

По его словам, на месте были собраны бойцы для проведения награждения, при этом нарушены все правила маскировки. Кроме того, рядом было припарковано более десяти автомобилей.

В тот момент в небе находился российский беспилотник-разведчик, его зафиксировали. Была объявлена воздушная тревога по всей области, отметив сектор, в котором работал вражеский беспилотник. После зафиксирования ракетного пуска был подан сигнал "ракетная опасность". Однако на месте награждения не было принято никаких централизованных мер безопасности. Российские войска ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128 ОГШБр.

Относительно расследования, его ведет Государственное бюро расследований. Все лица, виновные в этой трагедии, будут привлечены к ответственности перед законом.

Умеров приказал Генеральному штабу проверить соблюдение протоколов безопасности во всех подразделениях. Также обратился ко всем командирам, которые несут ответственность за безопасность военных, призывая избегать пренебрежения базовыми мерами безопасности.

Напомним, Зеленский отреагировал на гибель бойцов 128-й штурмовой бригады: открыто уголовное дело.

Добавим о гибели воинов 128 бригады: командира Дмитрия Лысюка отстранили от должности на время следствия.

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