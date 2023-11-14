Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему нужно урегулировать работу Telegram-каналов

Базовое требование к Telegram-каналам, по словам Алексея Данилова, это деанонимизация их деятельности.

Глава НАПК Александр Новиков обвинил министра юстиции Дениса Малюську в том, что тот «сломал декларирование»

Председатель НАПК Александр Новиков считает, что министр юстиции Денис Малюська виноват в том, что законопроект о декларировании чиновников не понравился Еврокомиссии.

День благодарения и Рождество, – что повлияло на принятие законопроекта о временном финансировании правительства США без Украины

В США приближаются праздники, и политики опасаются оставить работников без зарплаты.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

В Приморском райсуде Одессы необходимо покончить с проявлениями коррупции — Высший совет правосудия

В изъятом НАБУ телефоне судьи Ильи Лонского нашли переписку по поводу его попыток «решить вопросы» с другими судьями Приморского суда.

  1. В Украине

Министр обороны Рустем Умеров: Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло во время ракетного удара по 128 бригаде

16:11, 14 ноября 2023
На месте награждения, никаких централизованных мер безопасности принято не было, - Министр обороны Рустем Умеров.
Министр обороны Рустем Умеров: Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло во время ракетного удара по 128 бригаде
Источник фото: pravda.com.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Министр обороны Рустем Умеров объявил результаты проверки обстоятельств ракетного удара по 128 ОГШБр, сообщив, что раскрыты детали события и возможные пути его избежания.

"Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать", - заявил министр.

По его словам, на месте были собраны бойцы для проведения награждения, при этом нарушены все правила маскировки. Кроме того, рядом было припарковано более десяти автомобилей.

В тот момент в небе находился российский беспилотник-разведчик, его зафиксировали. Была объявлена воздушная тревога по всей области, отметив сектор, в котором работал вражеский беспилотник. После зафиксирования ракетного пуска был подан сигнал "ракетная опасность". Однако на месте награждения не было принято никаких централизованных мер безопасности. Российские войска ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128 ОГШБр.

Относительно расследования, его ведет Государственное бюро расследований. Все лица, виновные в этой трагедии, будут привлечены к ответственности перед законом.

Умеров приказал Генеральному штабу проверить соблюдение протоколов безопасности во всех подразделениях. Также обратился ко всем командирам, которые несут ответственность за безопасность военных, призывая избегать пренебрежения базовыми мерами безопасности.

Напомним, Зеленский отреагировал на гибель бойцов 128-й штурмовой бригады: открыто уголовное дело.

Добавим о гибели воинов 128 бригады: командира Дмитрия Лысюка отстранили от должности на время следствия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики