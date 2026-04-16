В Україні показали процес відновлення автошляхів: як ремонтують дороги від Києва до Одеси, фото

13:57, 16 квітня 2026
Показали процес ремонту ключових маршрутів країни.
У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України показали процес ремонту доріг державного значення. Лише за минулу добу, 15 квітня, дорожники ліквідували 185 тисяч квадратних метрів пошкоджень покриття.

Ремонтні роботи проводяться методом укладання великих карт, що дозволяє оперативно усувати значні дефекти дорожнього покриття та покращувати умови руху.

За даними відомства, лише минулої доби роботи виконувалися на 14 міжнародних трасах, а також на окремих ділянках національних доріг. До процесу було залучено 188 бригад — майже 2 тисячі фахівців.

Найбільші обсяги ремонту зафіксовано на таких автошляхах:

М-06 Київ — Чоп — 12,7 тис. м²;

М-05 Київ — Одеса — 11,9 тис. м²;

М-03 Київ — Харків — Довжанський — 9,8 тис. м²;

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ — 6,5 тис. м².

Станом на 16 квітня роботи продовжуються на ключових дорогах у всіх регіонах України. До виконання планують залучити близько 1 800 працівників.

У відомстві закликали водіїв бути уважними в місцях проведення ремонтів, заздалегідь знижувати швидкість, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і безпечної дистанції.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 14 квітня серед інших документів підписав і закон 4822-ІХ. Документ ратифікує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком, згідно з якою Україна отримає 134 млн євро на ремонт критично важливих експортних маршрутів та розвиток дорожньої інфраструктури.

