В Украине показали процесс восстановления автодорог: как ремонтируют дороги от Киева до Одессы, фото

13:57, 16 апреля 2026
Показали процесс ремонта ключевых маршрутов страны.
В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины показали процесс ремонта дорог государственного значения. Только за прошедшие сутки, 15 апреля, дорожники ликвидировали 185 тысяч квадратных метров повреждений покрытия.

Ремонтные работы проводятся методом укладки больших карт, что позволяет оперативно устранять значительные дефекты дорожного покрытия и улучшать условия движения.

По данным ведомства, только за прошедшие сутки работы выполнялись на 14 международных трассах, а также на отдельных участках национальных дорог. К процессу было привлечено 188 бригад — почти 2 тысячи специалистов.

Наибольшие объемы ремонта зафиксированы на таких автодорогах:

М-06 Киев — Чоп — 12,7 тыс. м²;

М-05 Киев — Одесса — 11,9 тыс. м²;

М-03 Киев — Харьков — Должанский — 9,8 тыс. м²;

М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск — 6,5 тыс. м².

По состоянию на 16 апреля работы продолжаются на ключевых дорогах во всех регионах Украины. К выполнению планируют привлечь около 1 800 работников.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными в местах проведения ремонтов, заранее снижать скорость, соблюдать требования временных дорожных знаков и безопасную дистанцию.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля среди прочих документов подписал и закон 4822-ІХ. Документ ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком, согласно которому Украина получит 134 млн евро на ремонт критически важных экспортных маршрутов и развитие дорожной инфраструктуры.

