У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

30 червня до Верховної Ради внесений законопроект 9444 щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів. Авторами законопроекту виступають народні депутати України Олег Макаров, Роман Бабій, Андрій Осадчук та Олександр Бакумов, тобто, члени комітетів з питань правової політики та з питань правоохоронної діяльності.

Як зазначають автори, Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» від 14.07.2021 №1635-IX суттєво змінено процедуру здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів.

Передбачено утворення у складі Вищої ради правосуддя Служби дисциплінарних інспекторів, до повноважень яких належить проведення попередньої перевірки дисциплінарних скарг щодо судді, підготовку проектів ухвал і рішень Дисциплінарної палати та Вищої ради правосуддя в межах дисциплінарного провадження стосовно судді тощо.

Зазначеним Законом №1635-IX також встановлено, що конкурс на зайняття посад дисциплінарних інспекторів ВРП оголошується після завершення оцінювання відповідності членів Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, але не пізніше одного року з дня набрання чинності цим Законом.

Згаданий закон №1635-IX набрав чинності 5 серпня 2021 року. Отже, конкурс на зайняття посад дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя мав бути оголошений не пізніше 5 серпня 2022 року.

Водночас, зазначений конкурс не був оголошений ВРП своєчасно. По-перше, тривалий час, із 22.02.2022 року по 12.01.2023 року, Вища рада правосуддя не була повноважною, адже у її складі перебувало менше 15 членів. По-друге, із 24 лютого 2022 року у зв’язку із широкомасштабною збройною агресію рф запроваджено воєнний стан, що своєю чергою привело до певної зміни процедур призначення на посади державної служби.

Зазначені обставини спричинили те, що Вища рада правосуддя вже тривалий час не розглядає дисциплінарні скарги щодо суддів, а Службу дисциплінарних інспекторів досі не утворено.

За інформацію ВРП станом на червень 2023 року залишаються нерозглянутими майже 10 тисяч дисциплінарних скарги.

Зазначене свідчить про існування реальної проблеми, яку належить вирішити внесенням законодавчих змін, які будуть сприяти відновленню розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів.

Враховуючи, що на розгляді ВРП перебуває майже 10 тисяч скарг, а також ту обставину, що утворення Служби дисциплінарних інспекторів може зайняти тривалий час, особливо в умовах воєнного стану, до моменту повноцінного запуску Служби дисциплінарних інспекторів, на думку авторів, доцільно передати повноваження інспекторів членам Дисциплінарної палати, фактично повернувшись до правил розгляду, що діяли до набрання чинності Закону № 1635-IX.

Крім того, існує певна неузгодженість між статтями 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів України», а також статтею 28 Закону «Про Вищу раду правосуддя».

Зокрема, статтею 109 Закону «Про судоустрій і статус суддів України» передбачено, що строк для застосування дисциплінарного стягнення до судді не враховує час здійснення відповідного дисциплінарного провадження.

Водночас, стаття 28 Закону «Про Вищу раду правосуддя» не містить чіткого визначення, з якого саме моменту дисциплінарне провадження вважається розпочатим та, відповідно, розпочинає здійснюватися. Виходячи з аналізу положень законодавства (зокрема, щодо стадій дисциплінарного провадження), автори проекту Закону вважають, що дисциплінарне провадження розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги, що потребує уточнення в законі для однозначного розуміння.

Крім того, доцільно змістовно уточнити статтю 42 про те, що дисциплінарне провадження також може включати прийняття рішення про повернення дисциплінарної скарги, а також розгляд скарги на рішення про притягнення або відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.

Отже, проектом Закону запропоновано внести наступні зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя»:

визначити, що є днем утворення та початком роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищою ради правосуддя, і встановити, що до дня утворення та початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

уточнити, що днем початку здійснення дисциплінарного провадження є день отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги, або день прийняття відповідного рішення про відкриття дисциплінарної справи за власною ініціативою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя, або день отримання Вищою радою правосуддя відповідного звернення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

уточнити, що прийняття рішення про повернення дисциплінарної скарги, а також розгляд скарг на рішення про притягнення або відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності включається до дисциплінарного провадження.

Проектом Закону запропоновано також виключити пункт 6 Розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», який вичерпав свою дію.

Пропонується також установити, що тимчасово, до набрання чинності законом України щодо удосконалення конкурсної процедури добору на посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, конкурс на ці посади не оголошується.

Зокрема, у Перехідних положеннях пропонується:

Установити, що тимчасово, до набрання чинності законом України щодо удосконалення конкурсної процедури добору на посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, дисциплінарних інспекторів ВРП, конкурс на ці посади не оголошується.

Установити, що днем утворення та початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів є день опублікування ВРП повідомлення про утворення та початок роботи Служби дисциплінарних інспекторів у газеті «Голос України».

Вища рада правосуддя оприлюднює оголошення про утворення та початок роботи Служби дисциплінарних інспекторів не раніше набрання чинності законом України щодо удосконалення конкурсної процедури добору на посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів, дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Дисциплінарні провадження, що на день утворення та початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів перебувають на етапі попередньої перевірки у членів Дисциплінарної палати (доповідачів), з дня утворення та початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів передаються дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя, визначеним автоматизованою системою розподілу справ. Перебіг строку, визначеного пунктом 4 частини першої статті 43 цього Закону, у таких дисциплінарних провадженнях переривається та розпочинається заново.

Дисциплінарні провадження, у яких на день утворення та початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів Дисциплінарною палатою прийнято рішення про відкриття дисциплінарної справи, завершуються Дисциплінарною палатою за участю члена Дисциплінарної палати (доповідача), визначеного відповідно до пункту 238 цього розділу. Такі дисциплінарні провадження не підлягають передачі дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Дисциплінарні провадження за скаргами, які надійшли до Вищої ради правосуддя до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів», вважаються розпочатими з дня надходження таких скарг до Вищої ради правосуддя та продовжують розглядатися Дисциплінарними палатами ВРП з дотриманням принципу пропорційності розгляду за правилами, що діють після набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів».

Автор: Наталя Мамченко

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