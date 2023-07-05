Кабмін продовжив строк використання в Україні COVID-вакцин

Урядовці ухвалили рішення, яким продовжили на час дії воєнного стану строк дії реєстраційних посвідчень COVID-вакцин та ліків від коронавірусу на час воєнного стану, тобто їхнього використання в Україні.

Кабінет міністрів продовжив строк дії реєстраційних посвідчень COVID-вакцин та ліків від коронавірусу до завершення воєнного стану, однак дозволив скорочувати строк протягом якого дозволяється їхнє застосування в Україні. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №673 від 4 липня.

Зазначеним документом пропонується встановити, що «строк дії реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, які зареєстровані відповідно до вимог Порядку екстреної державної реєстрації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, препаратів крові, що виробляються або постачаються в Україну протягом періоду дії воєнного стану, під зобов’язання, продовжується на території України з дати закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на один рік та/або на період дії воєнного стану в Україні, та/або на шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні».

Йдеться, зокрема про продовження строку дії реєстраційних посвідчень на COVID-вакцини та ліки від коронавірусу, а отже і можливість їх використання. Згідно до закону «Про лікарські засоби» реєстраційні посвідчення на COVID-вакцини видавалися на рік з можливістю продовжити ще на 1 рік.

При цьому визначено, що за бажанням особи, яка подала заяву про екстрену державну реєстрацію лікарського засобу(COVID-вакцини), строк, протягом якого він дозволяється до застосування на території України, може бути скорочено за рішенням МОЗ.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 1 липня в Україні завершився COVID-карантин. Водночас міністерство охорони здоров’я і надалі рекомендує вакцинуватися від коронавірусу

«Водночас важливо пам’ятати, що COVID-19 нікуди не зникає, а SARS-CoV-2 циркулюватиме надалі. Проте хвороба перейшла до групи сезонних захворювань, як грип. Отже, скасування карантину не скасовує вакцинацію – вона залишається єдиним способом запобігти тяжкому перебігу захворювання, ускладнень і смерті. В Україні щеплення проти COVID-19 залишаються рекомендованими і безоплатними. Країна забезпечена вакциною в межах програми COVAX на 2024 рік», - сказано у повідомленні МОЗ.

Автор: Ярослав Конощук

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