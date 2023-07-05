Кабмин продлил срок использования в Украине COVID-вакцин

Министры приняли решение, которым продлили на время действия военного положения срок действия регистрационных удостоверений COVID-вакцин и лекарств от коронавируса на время военного положения, то есть их использования в Украине.

Кабинет министров продлил срок действия регистрационных удостоверений COVID-вакцин и лекарства от коронавируса до завершения военного положения, однако разрешил сокращать срок в течение которого разрешается их применение в Украине. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №673 от 4 июля.

Указанным документом предлагается установить, что «срок действия регистрационных удостоверений на лекарственные средства, зарегистрированные в соответствии с требованиями Порядка экстренной государственной регистрации лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препаратов, препаратов крови, производимых или поставляемых в Украину в течение периода действия военного положения, под обязательство , продолжается на территории Украины с даты истечения срока действия регистрационного удостоверения на один год и/или на период действия военного положения в Украине, и/или на шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине».

Речь идет, в частности, о продлении срока действия регистрационных удостоверений на COVID-вакцины и лекарства от коронавируса, а значит и возможности их использования. Согласно закону «О лекарственных средствах», регистрационные удостоверения на COVID-вакцины выдавались на год с возможностью продлить еще на 1 год.

При этом определено, что по желанию лица, подавшего заявление об экстренной государственной регистрации лекарственного средства (COVID-вакцины), срок, в течение которого он разрешается к применению на территории Украины, может быть сокращен по решению Минздрава.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 июля в Украине завершился COVID-карантин. В то же время министерство здравоохранения и дальше рекомендует вакцинироваться от коронавируса

«В то же время важно помнить, что COVID-19 никуда не исчезает, а SARS-CoV-2 будет циркулировать дальше. Однако болезнь перешла в группу сезонных заболеваний как грипп. Следовательно, отмена карантина не отменяет вакцинацию – она остается единственным способом предотвратить тяжелое течение заболевания, осложнений и смерти. В Украине прививки против COVID-19 остаются рекомендованными и безвозмездными. Страна снабжена вакциной в рамках программы COVAX на 2024 год», - говорится в сообщении Минздрава.

Автор: Ярослав Конощук

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