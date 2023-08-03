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Депутати пропонують зупинити щодо військовослужбовців виконавчі провадження та зняти накладені арешти на рахунки

13:05, 3 серпня 2023
Пропонується зупинити стосовно військовослужбовців всі виконавчі провадження, крім рішень про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та зняти накладені арешти на рахунки.
Депутати пропонують зупинити щодо військовослужбовців виконавчі провадження та зняти накладені арешти на рахунки
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Стосовно військовослужбовців пропонують зупинити виконавчі провадження та зняті накладені арешти на рахунки. Відповідна ідея закладена у законопроект 9556 про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» щодо деяких питань здійснення виконавчого провадження стосовно боржників, які проходять військову службу у період дії воєнного стану в Україні.

Разом з тим, таке зупинення пропонується не розповсюджувати на рішення про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

Як вказують народні депутати – автори проекту, до них надходять численні звернення від військовослужбовців щодо продовження стосовно них виконавчих дій, накладення арештів та стягнень.

По-перше, законопроект пропонує викласти у новій редакції пункт 1 частини першої статті 34 Закону України «Про виконавче провадження». Згідно з новою редакцією виконавець буде зобов’язаним зупинити вчинення виконавчих дій у разі проходження боржником таких видів військової служби:

  • строкової військової служби,
  • військової служби за призовом осіб офіцерського складу,
  • військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період,
  • військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період,
  • військової служби за контрактом (у період дії воєнного стану в Україні),
  • або якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Водночас положення про зупинення вчинення виконавчих дій не поширюватиметься на такі виконавчі провадження (за винятком випадків, передбачених у чинній редакції п. 1 ч. 1 ст. 34, – коли згідно з умовами служби проведення виконавчих дій неможливе чи на прохання стягувача, який проходить один із видів військової служби, вказаної в абзаці першому цього пункту):

  • стягнення аліментів,
  • відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.
  • Зазначена норма пропонується для того, щоб не зупиняти виконавчі провадження у найбільш соціально гострих справах таких як, зокрема, утримання малолітніх та неповнолітніх дітей.

По-друге, змінами до частини четвертою статті 35 цього ж Закону пропонується передбачити для вищезазначених категорій військовослужбовців зняття арешту на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг та електронні гроші, які зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей протягом строку, на який виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій.

Зазначена норма пропонується для того, щоб створити правові підстави зняття арештів на рахунки військових, накладені до набрання чинності цією законодавчою ініціативою або які можуть бути накладені після набрання нею чинності.

Автор: Наталя Мамченко

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