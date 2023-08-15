Уряд вніс зміни до Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників

Другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової ціни без визначення граничної вартості.

Кабмін постановою від 11 серпня 2023 р. №849 вніс зміни до Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою Уряду від 2 жовтня 2019 р. №865.

Так, авторизація електронних майданчиків здійснюється адміністратором на підставі рішення про відбір оператора та рекомендації щодо можливості тестування його електронного майданчика, що приймається постійно діючою міжвідомчою комісією, утвореною Мін’юстом.

Раніше до такої комісії входили:

один представник Секретаріату Кабінету Міністрів України;

чотири представники Мін’юсту;

два представники Мінфіну;

два представники Мінекономіки.

Тепер до складу комісії входитимуть чотири представники Мін’юсту та три представники Мінекономіки.

Засідання комісії буде правомочним, якщо на ньому присутні не менше п’яти її членів.

Також Кабмін абз. 2 п. 76 Порядку після слів «початкової ціни» доповнив словами «без визначення граничної вартості».

Так, у разі закінчення першого повторного аукціону без визначення його переможця аукціон визнається таким, що не відбувся, а замовник аукціону протягом одного місяця, а у разі, коли продажу підлягає заставлене майно, протягом 45 днів зобов’язаний оголосити про проведення другого повторного аукціону.

Другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової ціни без визначення граничної вартості.

Початкова ціна другого повторного аукціону зменшується на 25 відсотків початкової ціни першого повторного аукціону.

Крім того, додано норму про те, що особи, винні у порушенні порядку підготовки аукціону, реєстрації учасників аукціону, надання доступу до аукціону або проведення аукціону, несуть відповідальність відповідно до статті 74 Кодексу.

Уточнено визначення, що

електронна торгова система— дворівнева інформаційно-комунікаційна система, що складається з центральної бази даних та авторизованих електронних майданчиків, які взаємодіють із центральною базою даних через інтерфейс програмування додатків такої центральної бази даних.

центральна база даних — сукупність технічних та програмних засобів у складі інтерфейсів програмування додатків, модулів аукціонів, допоміжних програмних сервісів та баз даних, що забезпечують можливість проведення процедури аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі

Також внесено зміни до пунктів порядку щодо продажу цінних паперів.

Якщо продажу підлягають цінні папери господарського товариства, у системі розміщується інформаційне оголошення про продаж такого майна із зазначенням інформації про кількість акцій, номінальну вартість однієї акції, форму існування акцій, відомості про депозитарну установу, яка здійснює облік прав на зазначені акції, відомості щодо місця та часу проведення аукціону з продажу акцій, відомості про інвестиційну фірму, за участю якої буде здійснюватися продаж цих акцій, та посилання на веб-сайт цієї інвестиційної фірми.

Якщо продажу підлягають акції господарського товариства, що допущені до торгів на організованому фондовому ринку, в інформаційному оголошенні про продаж такого майна додатково зазначається інформація про оператора організованого ринку капіталу, на якому будуть проводитися торги цими акціями.

Якщо продажу підлягає продукція, торгівля якою відповідно до законодавства здійснюється виключно на організованих товарних ринках, у системі розміщується інформаційне оголошення про продаж такого майна із зазначенням інформації про ідентифікацію (назву) біржового товару, мінімальну кількість (обсяг) товару (лот), кількість лотів, ціну товару, відомості щодо місця та часу проведення аукціону з продажу продукції, відомості про товарну біржу, на якій здійснюватиметься торгівля такою продукцією, відомості про учасника торгів, за участю якого буде здійснюватися продаж товару, та посилання на веб-сайт цього учасника торгів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.