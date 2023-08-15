У Повітряних силах назвали пріоритетні цілі ворожих атак

росія цілиться у аеродроми, критичну та портову інфраструктуру, сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Ворог останні дні продовжує ракетний терор по мирних містах Україні. Як повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу, серед пріоритетних цілей для атак можна виділити аеродроми, критичну та портову інфраструктуру, а також промисловість.

"Аеродроми завжди під прицілом. Зрозуміло, що наші пілоти завдають шкоди окупантам", - сказав він.

Так, речник зазначив, що про результати бойової роботи наших льотчиків повідомляють і російські пабліки, і самі окупанти.

З огляду на це, за його словами, українські пілоти мають відповідні запобіжники, які грамотно використовують як вони, так і органи військового управління. Ігнат зазначив, що такі дії не лише зберігають техніку, життя людей, але й завдають росіянам болючих ударів по їхніх тилах, командуванню та логістиці.

"І аеродроми, і критична інфраструктура, і промисловість, і портова інфраструктура - це все цілі ворога, які будуть для нього пріоритетними", - підкреслив Ігнат.

Раніше ми писали, що 15 серпня, близько 4:00 росія запустили по Україні 28 крилатих ракет повітряного та морського базування. ППО вдалося збити 16 цілей.

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