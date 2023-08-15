В Воздушных силах назвали приоритетные цели вражеских атак

россия целится в аэродромы, критическую и портовую инфраструктуру, сказал представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Враг в последние дни продолжает ракетный террор по мирным городам Украины. Как сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге, среди приоритетных целей для атак можно выделить аэродромы, критическую и портовую инфраструктуру, а также промышленность.

"Аэродромы всегда под прицелом. Понятно, что наши пилоты наносят ущерб оккупантам", - сказал он.

Так, спикер отметил, что о результатах боевой работы наших летчиков сообщают и российские паблики, и сами оккупанты.

Учитывая это, по его словам, украинские пилоты имеют соответствующие предохранители, которые грамотно используют как они, так и органы военного управления. Игнат отметил, что такие действия не только сохраняют технику, жизнь людей, но и наносят россиянам болезненные удары по их тылам, командованию и логистике.



"И аэродромы, и критическая инфраструктура, и промышленность, и портовая инфраструктура - это все целые врага, которые будут для него приоритетными", - подчеркнул Игнат.

Ранее мы писали, что 15 августа около 4:00 россия запустили по Украине 28 крылатых ракет воздушного и морского базирования. ПВО удалось сбить 16 целей.

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