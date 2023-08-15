Правительство внесло изменения в Порядок организации и проведение аукционов по продаже имущества должников

Второй повторный аукцион производится с возможностью снижения начальной цены без определения предельной стоимости.

Кабмин постановлением от 11 августа 2023 г. №849 внес изменения в Порядок организации и проведение аукционов по продаже имущества должников по делам о банкротстве (неплатежеспособности), утвержденного постановлением Правительства от 2 октября 2019 г. №865.

Так, авторизация электронных площадок осуществляется администратором на основании решения об отборе оператора и рекомендации по возможности тестирования его электронной площадки, принимаемой постоянно действующей межведомственной комиссией, созданной Минюстом.

Ранее в такую комиссию входили:

один представитель Секретариата Кабинета Министров Украины;

четыре представителя Минюста;

два представителя Минфина;

два представителя Минэкономики.

Теперь в состав комиссии будут входить четыре представителя Минюста и три представителя Минэкономики.

Заседание комиссии будет правомочным, если на нем присутствует не менее пяти ее членов.

Также Кабмин абз. 2 п. 76 Порядка после слов "начальной цены" дополнил словами "без определения предельной стоимости".

Так, в случае окончания первого повторного аукциона без определения его победителя аукцион признается несостоявшимся, а заказчик аукциона в течение одного месяца, а в случае, когда продаже подлежит заложенное имущество, в течение 45 дней обязан объявить о проведении второго повторного аукциона.

Второй повторный аукцион проводится с возможностью понижения начальной цены без определения предельной стоимости.

Первоначальная цена второго повторного аукциона уменьшается на 25 процентов первоначальной цены первого повторного аукциона.

Кроме того, добавлена норма о том, что лица, виновные в нарушении порядка подготовки аукциона, регистрации участников аукциона, предоставлении доступа к аукциону или проведении аукциона, несут ответственность в соответствии со статьей 74 Кодекса.

Уточнено определение, что

электронная торговая система – двухуровневая информационно-коммуникационная система, состоящая из центральной базы данных и авторизованных электронных площадок, взаимодействующих с центральной базой данных через интерфейс программирования приложений такой центральной базы данных.

центральная база данных – совокупность технических и программных средств в составе интерфейсов программирования приложений, модулей аукционов, вспомогательных программных сервисов и баз данных, обеспечивающих возможность проведения процедуры аукциона в электронной форме и гарантирующего равный доступ к информации участникам аукциона в электронной форме

Также внесены изменения в пункты порядка продажи ценных бумаг.

Если продаже подлежат ценные бумаги хозяйственного общества, в системе размещается информационное объявление о продаже такого имущества с указанием информации о количестве акций, номинальной стоимости одной акции, форме существования акций, сведения о депозитарном учреждении, которое осуществляет учет прав на указанные акции, сведения о месте и времени проведения аукциона по продаже акций, сведения об инвестиционной фирме, с участием которой будут осуществляться продажи этих акций, и ссылки на веб-сайт этой инвестиционной фирмы.

Если продаже подлежат акции хозяйственного общества, допущенные к торгам на организованном фондовом рынке, в информационном объявлении о продаже такого имущества дополнительно указывается информация об операторе организованного рынка капитала, на котором будут проводиться торги этими акциями.

Если продаже подлежит продукция, торговля которой в соответствии с законодательством осуществляется исключительно на организованных товарных рынках, в системе размещается информационное объявление о продаже такого имущества с указанием информации об идентификации (названии) биржевого товара, минимальном количестве (объеме) товара (лот), количестве лотов, цену товара, сведения о месте и времени проведения аукциона по продаже продукции, сведения о товарной бирже, на которой будет осуществляться торговля такой продукцией, сведения об участнике торгов, с участием которого будет производиться продажа товара, и ссылка на веб-сайт этого участника торгов.

Автор: Наталья Мамченко

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