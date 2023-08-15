Кабмін затвердив Порядок функціонування центру збору фінансової звітності: про чию звітність йдеться

Дія нового Порядку поширюється на державні органи та на підприємства, що становлять суспільний інтерес, ПАТ, материнські підприємства груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес.

Кабмін затвердив Порядок функціонування центру збору фінансової звітності.

Так, відповідно до постанови Уряду від 11 серпня 2023 р. № 845, даний Порядок спрямований на технічне забезпечення функціонування центру збору фінансової звітності «Система фінансової звітності», утвореного з метою забезпечення доступу державних органів, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Новий Порядок визначає основні організаційні засади функціонування центру збору фінансової звітності, встановлює функції державного органу, визначеного КМУ, в межах операційного управління зазначеного центру, приймання від суб’єктів звітування фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі (фінансова звітність у форматі XBRL) тощо.

Дія цього Порядку поширюється на державні органи та на суб’єктів звітування, що зазначені у статті 12-1 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням вимог, визначених Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою від 28 лютого 2000 р. № 419.

Нагадаємо, що у статті 12-1 зазначені підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнські підприємства груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес, материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Розвиток центру збору фінансової звітності здійснюється трьома етапами. Перший етап реалізується протягом 2023 і 2024 років і передбачає:

експлуатацію та удосконалення програмно-технічних засобів центру збору фінансової звітності;

підготовку та затвердження державним органом, що здійснює операційне управління центром збору фінансової звітності, нормативно-правових актів з питань функціонування зазначеного центру, в тому числі з питань установлення процедур подання фінансової звітності у форматі XBRL до центру збору фінансової звітності тощо.

Другий етап реалізується протягом 2024 і 2025 років. Третій етап реалізується починаючи з 2026 року і передбачає функціонування у режимі промислової експлуатації:

засобів центру збору фінансової звітності;

засобів розроблення та оновлення таксономії фінансової звітності у форматі XBRL;

засобів перевірки (валідації) фінансової звітності у форматі XBRL;

засобів інтеграції програмних комплексів суб’єктів звітування і центру збору фінансової звітності з вбудованими засобами валідації фінансової звітності у форматі XBRL.

Фінансова звітність у форматі XBRL, яка подана суб’єктами звітування до центру збору фінансової звітності і підлягає оприлюдненню, є доступною користувачам на веб-сайті https://frs.gov.ua

Доступ державного органу до даних фінансової звітності у форматі XBRL в центрі збору фінансової звітності, який передбачає створення кабінету користувача (працівника такого органу), забезпечує державний орган, визначений КМУ, який здійснює операційне управління зазначеним центром, за вмотивованим запитом, за винятком державних органів, подання фінансової звітності на адресу яких передбачено Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою від 28 лютого 2000 р. № 419.

Державний орган, що здійснює операційне управління центром збору фінансової звітності, розглядає запит державного органу та надає доступ до даних фінансової звітності у форматі XBRL у зазначеному центрі.

НКЦПФР та Національний банк мають доступ до даних фінансової звітності у форматі XBRL у центрі збору фінансової звітності та забезпечують виконання таких функцій у зазначеному центрі:

створення та адміністрування облікових даних суб’єктів звітування;

забезпечення адміністрування процесу подання суб’єктами звітування фінансової звітності у форматі XBRL;

отримання даних фінансової звітності суб’єктів звітування через систему інтеграції програмних комплексів відповідного органу та центру збору фінансової звітності.

Держстат, ДПС та Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю отримують дані фінансової звітності у форматі XBRL через систему інтеграції програмних комплексів відповідного органу та центру збору фінансової звітності.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.