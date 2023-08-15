Кабмин утвердил Порядок функционирования центра сбора финансовой отчетности: о чьей отчетности идет речь

Действие нового Порядка распространяется на государственные органы и предприятия, представляющие общественный интерес, ПАО, материнские предприятия групп, в составе которых есть предприятия, представляющие общественный интерес.

Кабмин утвердил порядок функционирования центра сбора финансовой отчетности.

Так, согласно постановлению Правительства от 11 августа 2023 г. № 845, настоящий Порядок направлен на техническое обеспечение функционирования центра сбора финансовой отчетности «Система финансовой отчетности», созданного с целью обеспечения доступа государственных органов, других органов и пользователей к представленной предприятиями финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

Новый Порядок определяет основные организационные основы функционирования центра сбора финансовой отчетности, устанавливает функции государственного органа, определенного КМУ, в пределах операционного управления указанного центра, приема от субъектов отчетности финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленной на основе таксономии финансовой отчетности по международным финансовым стандартам отчетности в едином электронном формате (финансовая отчетность в формате XBRL) и т.д.

Действие этого Порядка распространяется на государственные органы и субъектов отчетности, указанные в статье 12-1 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», с учетом требований, определенных Порядком представления финансовой отчетности, утвержденным постановлением от 28 февраля 2000 г. .№419.

Напомним, что в статье 12-1 указаны предприятия, представляющие общественный интерес, публичные акционерные общества, субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в добывающих отраслях, материнские предприятия групп, в составе которых есть предприятия, представляющие общественный интерес, материнские предприятия большой группы, не относящиеся к категории крупных предприятий, а также предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность по видам, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины, составляют финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам.

Развитие центра сбора денежной отчетности осуществляется тремя этапами. Первый этап реализуется в течение 2023 и 2024 годов и предусматривает:

эксплуатацию и усовершенствование программно-технических средств центра сбора финансовой отчетности;

подготовку и утверждение государственным органом, осуществляющим операционное управление центром сбора финансовой отчетности, нормативно-правовых актов по вопросам функционирования указанного центра, в том числе по установлению процедур представления финансовой отчетности в формате XBRL в центр сбора финансовой отчетности и т.д.

Второй этап реализуется в течение 2024 и 2025 годов. Третий этап реализуется начиная с 2026 года и предусматривает функционирование в режиме промышленной эксплуатации:

средств центра сбора финансовой отчетности;

средств разработки и обновления таксономии финансовой отчетности в формате XBRL;

средств проверки (валидации) финансовой отчетности в формате XBRL;

средств интеграции программных комплексов субъектов отчетности и центра сбора финансовой отчетности со встроенными средствами валидации финансовой отчетности в формате XBRL.

Финансовая отчетность в формате XBRL, представленная субъектами отчетности в центр сбора финансовой отчетности и подлежащая обнародованию, доступна пользователям на веб-сайте https://frs.gov.ua

Доступ государственного органа к данным финансовой отчетности в формате XBRL в центре сбора финансовой отчетности, который предусматривает создание пользовательского кабинета (работника такого органа), обеспечивает государственный орган, определенный КМУ, осуществляющий операционное управление указанным центром, по мотивированному запросу, за исключением государственных органов, представление финансовой отчетности в адрес которых предусмотрено Порядком представления финансовой отчетности, утвержденным постановлением от 28 февраля 2000 г. №419.

Государственный орган, осуществляющий операционное управление центром сбора финансовой отчетности, рассматривает запрос государственного органа и предоставляет доступ к данным финансовой отчетности в формате XBRL в указанном центре.

НКЦБФР и Национальный банк имеют доступ к данным финансовой отчетности в формате XBRL в центре сбора финансовой отчетности и обеспечивают выполнение следующих функций в указанном центре:

создание и администрирование учетных данных субъектов отчетности;

обеспечение администрирования процесса представления субъектами отчетности финансовой отчетности в формате XBRL;

получение данных финансовой отчетности субъектов отчетности через систему интеграции программных комплексов соответствующего органа и центра сбора финансовой отчетности.

Госстат, ГНС и Орган общественного надзора за аудиторской деятельностью получают данные финансовой отчетности в формате XBRL через систему интеграции программных комплексов соответствующего органа и центра сбора финансовой отчетности.

Автор: Наталья Мамченко

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